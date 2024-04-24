Ідеальна закуска за лічені хвилини: готуємо фантастичний крабовий рулет на Великдень
24 квітня 2024, 12:55Читать новость на русском
Джерело:anny.cooking
На смачну закуску не потрібно витрачати багато часу. Спробуйте втілити у життя цей простий рецепт.
Ця закуска має дуже ніжний смак. Вона точно здатна стати справжньою окрасою столу.
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Крабовий рулет
- Час: 25 хвилин + 1 година на охолодження
- Порцій: 4
– 200 грамів крабових паличок;
– 100 грамів крем-сиру;
– 5 яєць;
– 1 огірок
– 2 столові ложки сметани;
– сіль до смаку. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Застеліть форму 30 на 40 сантиметрів пергаментом.
- У мисці з'єднайте яйця, сметану та сіль. Вилийте на пергамент та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- Крабові палички розберіть на волокна та з'єднайте з крем-сиром.
- Яєчний корж охолодіть, змастіть начинкою, викладіть всередину нарізаний огірок і загорніть в рулетик. Охолоджуйте його 1 годину.
- Готовий рулет перед подачею можна полити густим теріякі.