Ідеальна закуска за лічені хвилини: готуємо фантастичний крабовий рулет на Великдень

24 квітня 2024, 12:55
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Джерело:

anny.cooking

На смачну закуску не потрібно витрачати багато часу. Спробуйте втілити у життя цей простий рецепт.

Ця закуска має дуже ніжний смак. Вона точно здатна стати справжньою окрасою столу.

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Крабовий рулет

  • Час: 25 хвилин + 1 година на охолодження
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 100 грамів крем-сиру;
– 5 яєць;
– 1 огірок
– 2 столові ложки сметани;
– сіль до смаку.
Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

  1. Застеліть форму 30 на 40 сантиметрів пергаментом.
  2. У мисці з'єднайте яйця, сметану та сіль. Вилийте на пергамент та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
  3. Крабові палички розберіть на волокна та з'єднайте з крем-сиром.
  4. Яєчний корж охолодіть, змастіть начинкою, викладіть всередину нарізаний огірок і загорніть в рулетик. Охолоджуйте його 1 годину.
  5. Готовий рулет перед подачею можна полити густим теріякі.
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Автор: Ольга Котів