Приготуйте особливу літню страву з помідорами: рецепт закуски по-італійськи

22 липня 2024, 10:12
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Джерело:

Fajne gotowanie

Італійський салат з хлібом, помідорами та цибулею – це швидкий і простий варіант сніданку чи вечері. Він ідеально підходить для моментів, коли за столом збирається уся сім'я.

Панцанелла – це традиційний італійський салат, який походить з регіону Тоскана. Його головні інгредієнти – хліб і стиглі помідори. Це популярна літня страва, адже вона легка, освіжаюча і чудово підходить для використання залишків хліба.

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Панцанелла

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 60 грамів черствого хліба;
– 170 грамів помідора;
– 50 грамів червоної цибулі;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– 10 мілілітрів бальзамічного оцту;
– 20 грамів свіжого базиліку;
– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Хліб наріжте невеликими шматочками, приблизно 2 сантиметри завтовшки.
  2. На сухій сковороді приготуйте з хліба грінки.
  3. Тим часом поріжте помідори на дрібніші шматочки, а цибулю – на скибочки.
  4. Приготуйте соус: змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і спеції.
  5. Складіть всі інгредієнти в миску.
  6. Чергуйте помідори, цибулю, листя базиліка та грінки.
  7. Все полийте приготовленим раніше соусом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська