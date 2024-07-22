Приготуйте особливу літню страву з помідорами: рецепт закуски по-італійськи
22 липня 2024, 10:12Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Італійський салат з хлібом, помідорами та цибулею – це швидкий і простий варіант сніданку чи вечері. Він ідеально підходить для моментів, коли за столом збирається уся сім'я.
Панцанелла – це традиційний італійський салат, який походить з регіону Тоскана. Його головні інгредієнти – хліб і стиглі помідори. Це популярна літня страва, адже вона легка, освіжаюча і чудово підходить для використання залишків хліба.
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Панцанелла
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
– 60 грамів черствого хліба;
– 170 грамів помідора;
– 50 грамів червоної цибулі;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– 10 мілілітрів бальзамічного оцту;
– 20 грамів свіжого базиліку;
– спеції: сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Хліб наріжте невеликими шматочками, приблизно 2 сантиметри завтовшки.
- На сухій сковороді приготуйте з хліба грінки.
- Тим часом поріжте помідори на дрібніші шматочки, а цибулю – на скибочки.
- Приготуйте соус: змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і спеції.
- Складіть всі інгредієнти в миску.
- Чергуйте помідори, цибулю, листя базиліка та грінки.
- Все полийте приготовленим раніше соусом.