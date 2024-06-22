Розкішна закуска за 10 хвилин: елементарний рецепт, який вас вразить

22 червня 2024, 22:59
Читать новость на русском

Джерело:

katia_cooking_

Щоб приготувати смачну страву, не обов'язково довго стояти біля плити. Спробуйте скористатися цим елементарним рецептом.

Така закуска може замінити й салат, і канапки. Вона прикрасить будь-який стіл.

Варто спробувати Найсмачніша страва з кабачків: готуємо королівські рулетики з начинкою

Закуска з помідорів та сиру

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти
– 3 великі помідори;
– 80 грамів сиру;
– 2 – 3 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– пучок зеленої цибулі;
– листя салату до смаку.

Дивіться, як приготувати закуску з помідорів: відео

Приготування:

  1. Яйця відваріть та охолодіть. Натріть їх на тертці. Сир також натріть.
  2. З'єднайте яйця, сир, подрібнену зелену цибулю, сметану, часник, сіль та перець.
  3. Помідори поріжте кільцями та викладіть на них листя салату, а зверху – намазку. Для прикраси можна посипати зверху кунжутом.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.
Автор: Ольга Котів