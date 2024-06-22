Розкішна закуска за 10 хвилин: елементарний рецепт, який вас вразить
22 червня 2024, 22:59Читать новость на русском
Джерело:katia_cooking_
Щоб приготувати смачну страву, не обов'язково довго стояти біля плити. Спробуйте скористатися цим елементарним рецептом.
Така закуска може замінити й салат, і канапки. Вона прикрасить будь-який стіл.
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Закуска з помідорів та сиру
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 3 великі помідори;
– 80 грамів сиру;
– 2 – 3 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– пучок зеленої цибулі;
– листя салату до смаку.
Дивіться, як приготувати закуску з помідорів: відео
Приготування:
- Яйця відваріть та охолодіть. Натріть їх на тертці. Сир також натріть.
- З'єднайте яйця, сир, подрібнену зелену цибулю, сметану, часник, сіль та перець.
- Помідори поріжте кільцями та викладіть на них листя салату, а зверху – намазку. Для прикраси можна посипати зверху кунжутом.