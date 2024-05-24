Просто і вишукано: приготуйте королівську закуску зі звичайної вареної ковбаси
24 травня 2024, 16:57Читать новость на русском
Смачна закуска не обов'язково має складатися з дорогих інгредієнтів. Її цілком можна зробити зі звичайної вареної ковбаси.
Вершковий сир додасть неймовірної ніжності, повідомляє Смачно 24. Спробуйте приготувати рулетики за цим рецептом.
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Закуска з вареної ковбаси та крем-сиру
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 200 грамів вареної ковбаси;
– 100 грамів вершкового сиру;
– 2 яйця;
– 1 – 2 столові ложки каперсів;
– 0,5 – 1 перчик чилі;
– 4 – 5 волоських горіхів;
– 2 зубчики часнику;
– зелень до смаку.
Приготування:
- З'єднайте варені на круто яйця з сиром і майонезом. Подрібніть блендером до однорідності.
- Візьміть три мисочки та розділіть порівну сирну масу. В одну додайте дрібно порізані каперси, в іншу – подрібнені горіхи та часник, а в третю – порізаний чилі. Перемішайте та за потреби додайте сіль.
- Ковбаску поріжте тонко. Покладіть на кожен шматочок по ложечці начинки.
- Закрутіть рулетики. Щоб вони трималися, кожен рулет можна зав'язати пір'їнкою зеленої цибулі або зафіксувати кольоровими шпажками: з перцем чилі – червоною, з часником – жовтою, а з каперсами – зеленою.