Просто і вишукано: приготуйте королівську закуску зі звичайної вареної ковбаси

24 травня 2024, 16:57
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Смачна закуска не обов'язково має складатися з дорогих інгредієнтів. Її цілком можна зробити зі звичайної вареної ковбаси.

Вершковий сир додасть неймовірної ніжності, повідомляє Смачно 24. Спробуйте приготувати рулетики за цим рецептом.

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Закуска з вареної ковбаси та крем-сиру

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів вареної ковбаси;
– 100 грамів вершкового сиру;
– 2 яйця;
– 1 – 2 столові ложки каперсів;
– 0,5 – 1 перчик чилі;
– 4 – 5 волоських горіхів;
– 2 зубчики часнику;
– зелень до смаку.

Приготування:

  1. З'єднайте варені на круто яйця з сиром і майонезом. Подрібніть блендером до однорідності.
  2. Візьміть три мисочки та розділіть порівну сирну масу. В одну додайте дрібно порізані каперси, в іншу – подрібнені горіхи та часник, а в третю – порізаний чилі. Перемішайте та за потреби додайте сіль.
  3. Ковбаску поріжте тонко. Покладіть на кожен шматочок по ложечці начинки.
  4. Закрутіть рулетики. Щоб вони трималися, кожен рулет можна зав'язати пір'їнкою зеленої цибулі або зафіксувати кольоровими шпажками: з перцем чилі – червоною, з часником – жовтою, а з каперсами – зеленою.

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Автор: Ольга Котів