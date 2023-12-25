Яскрава закуска до Нового року: простий секрет королівського шпинатного рулету з лососем
25 грудня 2023, 21:05Читать новость на русском
Джерело:yummy.lera
Яскравий шпинатний рулет з лососем чудово доповнить ваш новорічний стіл. Ця страва вже встигла стати улюбленою для багатьох.
Повітряний шпинатний бісквіт чудово поєднується з ніжним крем-сиром. Слабосолоний лосось лише підкреслює їхній цікавий смак.
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Рецепт шпинатного рулету з лососем
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 150 грамів свіжого шпинату;
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 50 грамів борошна;
– 175 грамів крем-сиру;
– 200 грамів слабосолоного лосося.
Приготування:
- Шпинат залийте окропом і через хвилину злийте всю воду. Дайте охолонути, додайте яєчні жовтки та пробийте блендером до однорідності. Додайте просіяне борошно та перемішайте.
- Білки з сіллю збийте міксером до піків і в 3 етапи введіть у тісто, обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх.
- Вилийте тісто на лист з пергаментом і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
- Після охолодження покрийте шаром крем-сиру та лосося. Щільно загорніть в рулет, оберніть харчовою плівкою та приберіть у холодильник на декілька годин або на ніч.