Замініть лише 1 інгредієнт і стане в 10 разів смачніше: як зробити жульєн на пательні
16 січня 2024, 19:56Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Смачний жульєн можна приготувати навіть на пательні. Щоб зробити його ще кращим, варто дещо змінити класичний рецепт.
Секрет цього жульєну полягає в тому, що під час приготування слід використовувати саме вершки. Адже сметана ніколи не дасть такого ніжного смаку.
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Жульєн з грибами та куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів курячого філе;
– 300 грамів печериць;
– 100 грамів цибулі;
– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Куряче філе промийте, наріжте невеликими шматочками та обсмажте на олії до напівготовності.
- Цибулю подрібніть, додайте до курки та смажте ще 3 – 4 хвилини. Печериці наріжте великими шматками й теж викладіть на пательню.
- Після того, як випарується волога з грибів, посоліть, поперчіть та готуйте ще 5 – 7 хвилин до золотистого кольору.
- Далі додайте вершки та прогрійте. Натріть сир, посипте ним жульєн, накрийте кришкою та вимкніть вогонь.
- Коли сир розплавиться, страву можна подавати до столу.