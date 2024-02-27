Як приготувати дешеву рибу так, щоб її можна було подавати у ресторані

27 лютого 2024, 16:36
Читать новость на русском

Джерело:

Fajne gotowanie

Риба – та страва, яка має бути у раціоні кожної людини. Якщо знати певні секрети, то її можна дуже смачно приготувати.

Скумбрія в духовці – корисний, смачний і простий рецепт риби. Подивіться, як приготувати її швидко і просто.

Цікаво Лимонний гайд: як обрати найсоковитіші плоди для чаю та інших страв

Рецепт скумбрії

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 800 грамів скумбрії;
– 40 грамів оливкової олії;
– пів пучка петрушки;
– спеції: сіль, свіжий перець чилі, лимонна цедра, лимонний сік, чебрець, часник.

Приготування:

  1. Свіжу рибу помийте і видаліть плавники.
  2. З обох сторін зверху риби зробіть кілька надрізів.
  3. Всередину риби покладіть кілька часточок свіжого часнику і лимон. Також додайте трохи свіжонарізаної петрушки.
  4. Приправте рибу всередині і ззовні сіллю, перцем і чебрецем.
  5. Поставте рибу в холодильник на ніч.
  6. Розігрійте духовку до 200 градусів Цельсія. Деко застеліть папером для випічки. Викладіть рибу на деко.
  7. Зовні на рибу покладіть кілька скибочок лимона. Також можна натерти трохи лимонної цедри.
  8. Помістіть рибу в розігріту духовку і запікайте близько 30 хвилин.
  9. Після запікання окропіть рибу лимонним соком.

Особлива подача: як приготувати ковбасу у тісті.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська