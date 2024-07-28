Таємниця найсоковитішої свинини: як правильно запекти корейку в духовці
28 липня 2024, 19:58Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Мабуть, печене м'ясо люблять усі. Однак дуже важливо його правильно приготувати.
Овочі додадуть м'ясу ще більшої соковитості. Зокрема, болгарський перець перетворить свинину на кулінарний шедевр.
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Соковита запечена свинина
- Час: 3 години
- Порцій: 4
– 500 – 600 грамів свинячої корейки;
– 1 помідор;
– 1 цибулина;
– 1 солодкий перець.
Соус:
– 1 чайна ложка меду;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– спеції до смаку.
Дивіться, як запекти свинину: відео
Приготування:
- Свинину промийте і просушіть кухонними рушниками. Зробіть надрізи, але не до кінця.
- Для соусу змішайте рідкий мед і соєвий соус, додайте гірчицю, улюблені спеції та тертий часник. Все перемішайте і змастіть соусом свинину.
- Всі овочі поріжте шматочками. В кожен розріз вставте шматочок помідора, перцю та цибулі.
- Ще раз все змастіть соусом, додайте улюблені спеції, накрийте фольгою️ і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 1,5 години.
- Після цього зніміть фольгу і випікайте ще 40 – 60 хвилин.