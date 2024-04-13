Ох, як це смачно та соковито: запечена свинна шийка на Великдень

Великдень – світле свято, коли рідні збираються разом, щоб поділитися радістю та насолодитися спільним столом. Серед традиційних страв, які прикрашають святковий стіл, особливе місце займають м'ясні делікатеси.

Запечена свинна шийка має декілька переваг, які роблять її ідеальним вибором для святкового столу. Перш за все, це м'ясо виходить особливо смачним та соковитим після запікання. Крім того, підготовка та приготування свинної шийки не вимагає особливих кулінарних навичок.

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Запечена свинна шийка

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

– 1,5 кілограма свинячої шиї;– сіль до смаку;– перець до смаку;– сушений мелений часник до смаку;– солодкий червоний перець до смаку.

Приготування:

М'ясо промийте і проткніть з усіх боків ножем. Щедро посипте спеціями з усіх боків та загорніть в харчову плівку. Помістіть в холодильник на 24 години. Розгорніть м’ясо, викладіть його в жаровню з кришкою і поставте в розігріту до 200 градусів духовку (з вентилятором). Запікайте свинячу шийку в духовці 30 хвилин, зменшіть температуру до 150 градусів і запікайте ще годину, весь час накривши кришкою. Після закінчення цього часу вимкніть духовку і залиште м’ясо мінімум на 30 хвилин. Повністю холодну запечену свинячу шийку дістаньте та зберігайте в холодильнику, загорнувши в алюмінієву фольгу.