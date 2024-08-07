Запечені баклажани із сиром та овочами: приготуйте за грецьким рецептом

7 серпня 2024, 19:02
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Джерело:

Yuliia.senych

Баклажани просто неймовірно смакують запеченими. Радимо приготувати їх із сиром.

За цим рецептом баклажани готують у Греції. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

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Запечені баклажани із сиром

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 баклажан;
– 1 – 2 помідори;
– 1 паприка;
– 150 грамів фети;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– спеції до смаку;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– моцарела чи пармезан за бажанням.

Дивіться, як приготувати запечені баклажани із сиром: відео

Приготування:

  1. Баклажани поріжте навпіл та зробіть надрізи. Змастіть олією, посоліть і поперчіть до смаку.
  2. Зверху викладіть порізані помідори, паприку і натріть часник. Щедро посипте сиром фета і приправте орегано.
  3. За бажанням натріть зверху моцарелу чи пармезан. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно годину.
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Автор: Ольга Котів