Запечені баклажани із сиром та овочами: приготуйте за грецьким рецептом

Баклажани просто неймовірно смакують запеченими. Радимо приготувати їх із сиром.

За цим рецептом баклажани готують у Греції. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

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Запечені баклажани із сиром

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 2

– 1 баклажан;– 1 – 2 помідори;– 1 паприка;– 150 грамів фети;– 1 – 2 зубчики часнику;– спеції до смаку;– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;– моцарела чи пармезан за бажанням.

Дивіться, як приготувати запечені баклажани із сиром: відео

Приготування:

Баклажани поріжте навпіл та зробіть надрізи. Змастіть олією, посоліть і поперчіть до смаку. Зверху викладіть порізані помідори, паприку і натріть часник. Щедро посипте сиром фета і приправте орегано. За бажанням натріть зверху моцарелу чи пармезан. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно годину.