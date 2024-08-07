Запечені баклажани із сиром та овочами: приготуйте за грецьким рецептом
7 серпня 2024, 19:02Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Баклажани просто неймовірно смакують запеченими. Радимо приготувати їх із сиром.
За цим рецептом баклажани готують у Греції. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
Буде смачно Ідеальна страва для родинних посиденьок: готуємо курячі гомілки барбекю за рецептом Ектора
Запечені баклажани із сиром
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 2
– 1 баклажан;
– 1 – 2 помідори;
– 1 паприка;
– 150 грамів фети;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– спеції до смаку;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– моцарела чи пармезан за бажанням.
Дивіться, як приготувати запечені баклажани із сиром: відео
Приготування:
- Баклажани поріжте навпіл та зробіть надрізи. Змастіть олією, посоліть і поперчіть до смаку.
- Зверху викладіть порізані помідори, паприку і натріть часник. Щедро посипте сиром фета і приправте орегано.
- За бажанням натріть зверху моцарелу чи пармезан. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно годину.