Простіше не буває: готуємо ароматний стейк з капусти у духовці

13 травня 2024, 18:36
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Джерело:

"РадіоТрек"

Капустяні стейки – максимально проста, корисна і швидка в приготуванні страва. Вона чудово пасує і до м'яса, і до салатів.

Капустяні стейки смакують просто незабутньо. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

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Капустяні стейки – покроковий рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 капуста білоголова;
– оливкова олія до смаку;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку.


Капустяні стейки вдаються дуже смачними / Фото unsplash

Приготування:

  1. Капусту наріжте на стейки товщиною 1,5 – 2 сантиметри.
  2. Змастіть капусту олією та додайте спеції – сіль, перець і копчену паприку.
  3. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 – 20 хвилин. Якщо капуста молода, часу може знадобитися менше.
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Автор: Ольга Котів