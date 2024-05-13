Простіше не буває: готуємо ароматний стейк з капусти у духовці
13 травня 2024, 18:36Читать новость на русском
Джерело:"РадіоТрек"
Капустяні стейки – максимально проста, корисна і швидка в приготуванні страва. Вона чудово пасує і до м'яса, і до салатів.
Капустяні стейки смакують просто незабутньо. Обов'язково спробуйте їх приготувати.
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Капустяні стейки – покроковий рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 1 капуста білоголова;
– оливкова олія до смаку;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку.
Капустяні стейки вдаються дуже смачними / Фото unsplash
Приготування:
- Капусту наріжте на стейки товщиною 1,5 – 2 сантиметри.
- Змастіть капусту олією та додайте спеції – сіль, перець і копчену паприку.
- Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 – 20 хвилин. Якщо капуста молода, часу може знадобитися менше.