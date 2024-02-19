Ви готуватимете її не раз: рецепт ідеальної запіканки, від якої всі будуть в захваті
19 лютого 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Запіканка є, мабуть, найпростішим способом приготувати смачний обід чи вечерю. Особливо популярними є запіканки з риби та овочів.
Ніжне філе білої риби чудово підкреслить сир. Ця страва ризикує стати вашою улюбленою.
Варто спробувати На смак, як курячі відбивні: готуємо особливі гливи в клярі
Рецепт рибно-овочевої запіканки з пікантними спеціями
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів філе білої риби;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– половина чайної ложки меленого коріандру;
– чверть чайної ложки меленої паприки;
– половина чайної ложки сушеного часнику;
– половина чайної ложки меленого імбиру;
– чверть чайної ложки суміші перців;
– половина чайної ложки солі;
– лимон до смаку.
Для заливки:
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 4 столові ложки сметани.
Приготування:
- Почистьте і поріжте цибулю. Також почистьте моркву й натріть на великій тертці. Рибне філе наріжте шматочками.
- Змішайте у мисці сіль, коріандр, паприку, імбир, суміш перців і часник.
- Щільно або з нахлистом викладіть рибу у форму для запікання на подушку з тертої моркви та подрібненої цибулі. Насипте зверху спеції й збризніть лимонним соком. Залиште на 15 хвилин промаринуватися.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Змішайте в мисці тертий сир, гірчицю і сметану. Розподіліть заливку по рибі. Готуйте запіканку 30 хвилин. Подавайте з улюбленим гарніром.