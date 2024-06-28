Ідеальна літня вечеря: готуємо запіканку з кабачків, картоплі та фаршу
28 червня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Літо – пора кабачків. Тому варто знати кілька смачних рецептів із ними.
Радимо приготувати цю смачну запіканку. Вона чудово підійде для родинної вечері.
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Запіканка з кабачками та фаршем
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів свинячого фаршу;
– 1 томат;
– 1 цибулина;
– 4 столові ложки томатного соусу;
– 2 зубчики часнику;
– 6 молодих картоплин;
– 2 кабачки;
– 150 грамів сиру;
– сіль, перець, петрушка до смаку.
Соус:
– 100 грамів масла 73%;
– 2 столові ложки борошна;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– сіль, перець, мускатний горіх до смаку.
Приготування:
- Наріжте кубиками цибулю і обсмажте її на олії. Коли цибуля підрум'яниться, додайте фарш. Через кілька хвилин приправте м'ясо сіллю і перцем та додайте дрібно нарізаний часник.
- Всипте нарізані кубиками помідори й обсмажуйте ще кілька хвилин. Додайте томатний соус та перемішайте.
- Картоплю й кабачки наріжте кружечками. Відваріть картоплю в підсоленій воді до напівготовності.
- Приправте кабачки сіллю й перцем. Почекайте, поки стече сік, злийте його, а самі кабачки трохи обсмажте з двох боків на пательні.
- Для соусу розтопіть масло в каструлі й додайте молоко. Доведіть майже до кипіння та додайте обережно борошно, ретельно перемішуючи. Всипте всі спеції.
- Сир натріть на великій тертці. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть картоплю і трохи посоліть. Полийте картоплю половиною соусу і насипте сир. Зверху додайте м'ясо і цукіні, а далі – знову соус і сир. Випікайте при температурі 180 градусів 35 хвилин. Перед подачею посипте петрушкою.