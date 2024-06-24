З того, що є в холодильнику: приготуйте розкішну запіканку з картоплі та кабачків

24 червня 2024, 18:59
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Джерело:

Shuba

Навіть зі звичайних овочів можна приготувати смачну вечерю. Спробуйте скористатися цим простим рецептом.

Для такої запіканки потрібні лише найпростіші інгредієнти. Проте смак буде фантастичним.

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Запіканка з кабачків та картоплі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів картоплі;
– 25 грамів пресованих дріжджів;
– 100 грамів молока 2,5%;
– 5 грамів цукру;
– 200 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 2 кабачки;
– 250 грамів томатів чері;
– 2 зубчики часнику;
– 50 грамів петрушки;
– 200 грамів вершків 20%;
– 120 грамів сиру;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю помийте, почистьте і відваріть до готовності. На це піде приблизно 20 хвилин. Потім зробіть з неї пюре, додайте яйце, сіль і перемішайте.
  2. Дріжджі розчиніть у теплому молоці, додайте цукор і розмішайте. Всипте просіяне борошно з сіллю. Додайте пюре, замісіть тісто і залиште підходити у теплому місці на годину.
  3. Наріжте кабачок кільцями, а чері – навпіл. Петрушку подрібніть, очищений часник пропустіть через прес.
  4. Тісто розкачайте і покладіть у форму. Зверху викладіть овочі, посипте подрібненою петрушкою і часником, посоліть.
  5. Яйця, що залишилися, збийте з вершками, посоліть та поперчіть. Залийте овочі. Натріть зверху твердий сир. Випікайте пиріг 40 хвилин за температури 190 градусів.

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Автор: Ольга Котів