Зникне зі столу за секунду: рецепт розкішної запіканки з картоплею та сосисками

6 лютого 2024, 10:59
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Джерело:

Shuba

Потіште своїх близьких смачнющою запіканкою з картоплею та сосисками. Вона готується дуже просто та швидко.

Ця страва сподобається багатьом. Спробуйте – цей рецепт може стати вашим улюбленим.

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Рецепт запіканки з картоплі та сосисок

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сосисок;
– 300 грамів картоплі;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 1 червоний болгарський перець;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 75 грамів меду;
– 2 столові ложки сушеного чебрецю;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Овочі наріжте кубиком, а часник подрібніть.
  2. Увімкніть духовку розігріватися до 210 градусів.
  3. У форму для запікання викладіть нарізану цибулю, моркву, перець, картоплю та сосиски, полийте оливковою олією та медом.
  4. Посипте сушеним чебрецем та нарізаним часником. Приправте запіканку сіллю та перцем і ретельно перемішайте.
  5. Запікайте 20 хвилин, перемішайте і запікайте ще 20 хвилин. Подавайте запіканку з картоплею та сосисками гарячою.
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Автор: Ольга Котів