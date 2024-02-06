Зникне зі столу за секунду: рецепт розкішної запіканки з картоплею та сосисками
6 лютого 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Потіште своїх близьких смачнющою запіканкою з картоплею та сосисками. Вона готується дуже просто та швидко.
Ця страва сподобається багатьом. Спробуйте – цей рецепт може стати вашим улюбленим.
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Рецепт запіканки з картоплі та сосисок
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів сосисок;
– 300 грамів картоплі;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 1 червоний болгарський перець;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 75 грамів меду;
– 2 столові ложки сушеного чебрецю;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Овочі наріжте кубиком, а часник подрібніть.
- Увімкніть духовку розігріватися до 210 градусів.
- У форму для запікання викладіть нарізану цибулю, моркву, перець, картоплю та сосиски, полийте оливковою олією та медом.
- Посипте сушеним чебрецем та нарізаним часником. Приправте запіканку сіллю та перцем і ретельно перемішайте.
- Запікайте 20 хвилин, перемішайте і запікайте ще 20 хвилин. Подавайте запіканку з картоплею та сосисками гарячою.