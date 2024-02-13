Ви готуватимете це ще і ще: простий рецепт ідеальної вечері з доступних продуктів
13 лютого 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:decoira
Смачна вечеря може вдатися і з цілком звичайних продуктів. Спробуйте приготувати цю запіканку з картоплі.
Цей рецепт ризикує стати вашим улюбленим. Обов'язково втільте його в життя.
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Рецепт картопляної запіканки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 8 середніх картоплин;
– 1 куряче філе;
– овочі на свій смак;
– 500 мілілітрів вершків 20%;
– 300 грамів твердого сиру.
Приготування:
- Картоплю попередньо почистьте, поріжте на невеликі шматки та доведіть до кипіння у підсоленій воді.
- Куряче філе розріжте на невеликі шматочки та обсмажте по 2 – 3 хвилини з обох сторін на пательні гриль, додавши трохи спецій.
- Овочі поріжте на невеликі шматки або використайте готовий заморожений набір.
- Приготуйте вершково-сирний соус. Вершки доведіть до кипіння, додайте 100 грамів тертого сиру, сухий часник, сіль та перець.
- Пошарово викладіть усі складові у форму, залийте соусом, посипте тертим сиром і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 35 – 40 хвилин.