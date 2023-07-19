Улюблена страва Каменяра: рецепт засипаної капусти, яку так любив Франко
19 липня 2023, 15:48Читать новость на русском
Іван Франко – відомий класик української літератури. Він був невибагливим у їжі, часто харчувався квашеними овочами та першими стравами на квасі чи грибах. Але найбільше Каменяр полюбляв засипану капусту з пшоном.
Аби й ви змогли скуштувати улюблену страву Івана Франка, 24 канал підготував рецепт засипаної капусти, як її готували для Каменяра.
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Рецепт засипаної капусти з пшоном
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
– 300 – 400 грамів свіжої білоголової капусти;
– морква;
– 100 грамів пшона;
– жменя квашеної капусти.
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олію. Тушкуємо на ній дрібно насічену свіжу капусту під закритою кришкою 5 хвилин.
- Додаємо квашену капусту та продовжуємо тушкувати ще 3 – 5 хвилин. Додаємо спецій та перемішуємо.
- Свіжу моркву натираємо на дрібній тертці та викладаємо нею дно глиняного посуду, у якому буде запікатись капуста. Кладемо кілька горошин духмяного перцю.
- До капусти додаємо промите пшоно, добре вимішуємо все ложкою.
- Капусту з пшоном викладаємо на моркву, додаємо трішки води та 2 столові ложки олії. Закриваємо кришкою і тушкуємо у духовці близько години за температури 160 градусів.
- Подаємо готову страву зі шкварками.
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