Улюблена страва Каменяра: рецепт засипаної капусти, яку так любив Франко

19 липня 2023, 15:48
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Іван Франко – відомий класик української літератури. Він був невибагливим у їжі, часто харчувався квашеними овочами та першими стравами на квасі чи грибах. Але найбільше Каменяр полюбляв засипану капусту з пшоном.

Аби й ви змогли скуштувати улюблену страву Івана Франка, 24 канал підготував рецепт засипаної капусти, як її готували для Каменяра.

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Рецепт засипаної капусти з пшоном

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 – 400 грамів свіжої білоголової капусти; 
 – морква;
 – 100 грамів пшона;
 – жменя квашеної капусти.

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олію. Тушкуємо на ній дрібно насічену свіжу капусту під закритою кришкою 5 хвилин.
  • Додаємо квашену капусту та продовжуємо тушкувати ще 3 – 5 хвилин. Додаємо спецій та перемішуємо.
  • Свіжу моркву натираємо на дрібній тертці та викладаємо нею дно глиняного посуду, у якому буде запікатись капуста. Кладемо кілька горошин духмяного перцю.
  • До капусти додаємо промите пшоно, добре вимішуємо все ложкою.
  • Капусту з пшоном викладаємо на моркву, додаємо трішки води та 2 столові ложки олії. Закриваємо кришкою і тушкуємо у духовці близько години за температури 160 градусів.
  • Подаємо готову страву зі шкварками.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак