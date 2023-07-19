Ніколи не соліть так огірки: перевірений рецепт на зиму

Солені огірочки – відмінна закуска не тільки на зиму, а й у будь-яку пору. Їх можна подавати як окрему страву, або додавати до салатів.

Якісно приготовані огірочки характерні своїм хрускотом. Його забезпечують листя дуба та вишні. Не полінуйтеся та обов'язково додайте їх до банки.

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Від бактерій огірки захищають часник і листя хрону. Ну а кріп і перець горошком, додають той самий пряно-гострий смак і аромат солоних огірків.

Рецепт солоних огірків

Час: понад 3 дні

понад 3 дні Порції: 2

– 3 столові ложки солі на 1 літр води;– листя дуба чи вишні;– суцвіття кропу;– чорний перець горошком;– листя хрону;– часник;– огірки.

Приготування:

Вимийте банки, і покладіть на дно листя хрону, вишні та дуба. Розріжте часник на дрібні шматочки, і покладіть їх на листя.

Викладаємо в банку огірочки, як можна щільніше. Зверху огірки накрийте ще одним листком хрону.

Для розсолу розведіть в прохолодній воді сіль, залийте огірки до самого верху банки. Поставте банку в тарілку, щоб розсіл, який почне бродити і виливатися з банки, не залив вам стіл.

Накрийте банку кришкою, і приберіть її в темне і не дуже прохолодне місце.

Для засолювання огірків, бродіння повинне відбуватися не менше трьох днів. Після цього, огірки вважаються готовими, і їх можна подавати до столу.

Щоб зберегти огірки на зиму, прибираємо їх в прохолодне місце, можна в холодильник.

Смачного!