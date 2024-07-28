Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо розкішні мариновані зелені помідори
28 липня 2024, 20:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смак зелених помідорів ні з чим не сплутаєш. Для багатьох вони навіть кращі, ніж червоні.
Спробуйте приготувати таку закуску цьогоріч. Вона вам точно сподобається.
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Мариновані зелені помідори
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 5
– 1 кілограм зелених помідорів;
– 5 зубчиків часнику;
– 20 грамів солі;
– 50 грамів цукру;
– 15 мілілітрів оцту 9%;
– 30 мілілітрів олії;
– половина червоного перцю чилі;
– 50 грамів зелені.
Приготування:
- Добре помийте помідори. Поріжте їх навпіл та складіть у миску.
- Часник почистьте, пропустіть через прес і додайте до помідорів.
- Додайте сіль, цукор, оцет, подрібнений перець чилі та олію.
- Зелень помийте, подрібніть, висипте в миску і перемішайте.
- Помідори перекладіть в чисту банку, закрийте кришкою і поставте в холодильник на 2 доби для засолювання.
- Перед подачею покладіть помідори в салатник, полийте олією і прикрасьте зеленню.