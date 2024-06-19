Коли Зелені свята у 2024 році: який тематичний пляцок обов'язково слід приготувати

19 червня 2024, 06:20
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Джерело:

Smaker

Трійця, П'ятидесятниця або Зелена неділя – одне з 12 найважливіших церковних свят. Цьогоріч його святкують 23 червня. І до таких особливих вихідних слід добре підготуватися.

Деякі пляцки можуть потішити не тільки своїм смаком, але й незвичайним зовнішнім виглядом. До таких, безперечно, відноситься "Лісовий мох". Його зовнішній вигляд приголомшливий, і саме він чудово підійде для святкування Зелених свят.

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Пляцок "Лісовий мох"

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Неймовірний вигляд та смак / Фото smaker

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 220 грамів цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 220 мілілітрів соняшникової олії;
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 250 грамів шпинату або 450 грамів замороженого;
– 500 мілілітрів вершків 30%;
– 125 грамів маскарпоне;
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 2 упаковки крему фікс;
– 1 гранат.

Приготування:

  1. Для приготування розморозьте шпинат і ретельно відіжміть воду. Якщо використовуємо свіжий шпинат, змішайте його блендером з кількома столовими ложками олії.
  2. Змішайте яйця з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Просійте борошно і пудру.
  3. До збитих яєць по черзі додайте олію і борошно.
  4. В кінці збивання додайте шпинат і ретельно перемішайте.
  5. Форму діаметром 23 сантиметри застеліть папером для випічки (тільки дно) і вилийте тісто.
  6. Випікайте при 180 градусах (нижній нагрів) приблизно 50 хвилин, поки паличка не висохне.
  7. Корж повністю остудіть і розріжте на три пласти (верхній може бути трохи тонше двох інших).
  8. Верхній шар покришіть в миску.
  9. Для крему вершки збийте з цукром в кінці збивання додати маскарпоне і екстракт.
  10. Завершення: на перший шар пляцка нанесіть 1/2 крему і розподілити, накрити другим шаром і рештою крему.
  11. Верх пляцка посипте подрібненим третім пластом і зернами граната.
  12. Поставте його в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська