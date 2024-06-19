Коли Зелені свята у 2024 році: який тематичний пляцок обов'язково слід приготувати
19 червня 2024, 06:20Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Трійця, П'ятидесятниця або Зелена неділя – одне з 12 найважливіших церковних свят. Цьогоріч його святкують 23 червня. І до таких особливих вихідних слід добре підготуватися.
Деякі пляцки можуть потішити не тільки своїм смаком, але й незвичайним зовнішнім виглядом. До таких, безперечно, відноситься "Лісовий мох". Його зовнішній вигляд приголомшливий, і саме він чудово підійде для святкування Зелених свят.
До теми Що приготувати з вишні: рецепт простого, проте дуже апетитного торта
Пляцок "Лісовий мох"
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 4 яйця;
– 220 грамів цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 220 мілілітрів соняшникової олії;
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 250 грамів шпинату або 450 грамів замороженого;
– 500 мілілітрів вершків 30%;
– 125 грамів маскарпоне;
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 2 упаковки крему фікс;
– 1 гранат.
Приготування:
- Для приготування розморозьте шпинат і ретельно відіжміть воду. Якщо використовуємо свіжий шпинат, змішайте його блендером з кількома столовими ложками олії.
- Змішайте яйця з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Просійте борошно і пудру.
- До збитих яєць по черзі додайте олію і борошно.
- В кінці збивання додайте шпинат і ретельно перемішайте.
- Форму діаметром 23 сантиметри застеліть папером для випічки (тільки дно) і вилийте тісто.
- Випікайте при 180 градусах (нижній нагрів) приблизно 50 хвилин, поки паличка не висохне.
- Корж повністю остудіть і розріжте на три пласти (верхній може бути трохи тонше двох інших).
- Верхній шар покришіть в миску.
- Для крему вершки збийте з цукром в кінці збивання додати маскарпоне і екстракт.
- Завершення: на перший шар пляцка нанесіть 1/2 крему і розподілити, накрити другим шаром і рештою крему.
- Верх пляцка посипте подрібненим третім пластом і зернами граната.
- Поставте його в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.