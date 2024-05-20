Ніхто не здогадається, що він без м'яса: готуємо розкішний зелений борщ з яйцем

20 травня 2024, 14:57
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Джерело:

Shuba

Зелений борщ люблять ледь не всі українці. Щоб приготувати його смачно, зовсім не обов'язково мати м'ясо.

Найкраще борщ смакує з хрумкими грінками. Обов'язково спробуйте.

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Зелений борщ – покроковий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 літри води;
– 3 картоплини;
– 100 грамів щавлю;
– 8 грамів зеленої цибулі;
– 2 яйця;
– 80 грамів сметани;
– 4 скибки батона;
– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Налийте воду в каструлю та поставте на вогонь. В іншій каструлі зваріть на круто яйця, після чого охолодіть їх і почистьте.
  2. Картоплю помийте, почистьте і наріжте кубиками. Покладіть у каструлю з киплячою водою і посоліть. Доведіть до кипіння та варіть 10 – 15 хвилин.
  3. Щавель, зелену цибулю і зелень добре помийте та дрібно поріжте. Висипте до картоплі та варіть ще 10 хвилин. Поперчіть і посоліть на свій смак.
  4. Скибки батона поріжте кубиками та підсушіть у духовці.
  5. Перед подачею в тарілку з борщем покладіть сметану і декілька кружалець яйця. Окремо подайте грінки.

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Автор: Ольга Котів