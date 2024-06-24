Найсмачніший саме влітку: готуємо зелений борщ із суддею "МастерШеф"
24 червня 2024, 19:54Читать новость на русском
Джерело:yaroslavskyi_vova
Зелений борщ найкраще варити саме влітку. Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів свій перевірений рецепт.
Найважливіше – зварити правильний бульйон. Для цього покладіть курку в холодну воду.
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Зелений борщ
- Час: 1 година
- Порцій: 12
– ціла курка;
– 3 моркви;
– 4 великі цибулини;
– олія до смаку;
– 10 яєць;
– 500 грамів сметани;
– 500 – 700 грамів картоплі;
– 700 грамів щавлю;
– 200 грамів шпинату;
– 200 грамів зеленої цибулі;
– кріп, петрушка до смаку;
– сіль, перець ️до смаку.
Дивіться, як готувати зелений борщ: відео
Приготування:
- Курку розріжте навпіл та покладіть у каструлю з холодною водою. Туди ж додайте очищену та порізану цибулину, морквину, а також сіль та перець. Варіть до готовності курки.
- Тим часом почистьте всі овочі. Картоплю наріжте кубиком, цибулю – півкільцями, а моркву – кружальцями.
- Цибулю та моркву обсмажте на олії.
- Помийте всю зелень та подрібніть.
- Яйця зваріть на круто, почистьте та розріжте навпіл.
- Коли курка звариться, вийміть її разом з овочами з води. Відділіть м'ясо від кісток.
- У гарячий бульйон додайте картоплю, доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин.
- Додайте готову засмажку, знову доведіть до кипіння та додайте зелень. Знову доведіть до кипіння та одразу ж зніміть з вогню.
- Доведіть до смаку сіллю. Якщо мало щавлю, можна додати трохи соку лимона. Розкладіть у тарілки, додайте курку, варені яйця та сметану.