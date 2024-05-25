Зелений борщ зі Сходу України: елементарний рецепт весняної смакоти

25 травня 2024, 15:10
Читать новость на русском

Джерело:

yuliia.senych

Весна – ідеальний час, щоб приготувати зелений борщ. Спробуйте втілити в життя рецепт зі Сходу України.

Одним з інгредієнтів є кропива. Вона чудово поєднується зі щавлем та яйцями.

Варто спробувати Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо розкішну ікру з молодих кабачків

Зелений борщ, який готують на Сході України

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти для бульйону:
– 3 – 4 картоплини;
– 400 грамів свинячих ребер;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– лавровий лист до смаку;
– 4 – 5 горошин перцю;
– 1 – 2 зубчики часнику. 
Засмажка:
– 1 цибулина;
– 1 – 2 морквини;
– 400 мілілітрів томату;
– олія до смаку;
– 2 пучки кропиви;
– 2 пучки щавлю;
– 3 – 4 варені яйця.

Дивіться відео, як приготувати зелений борщ:

Приготування:

  1. Для бульйону в суху каструлю викладіть очищені цибулю, моркву і часник. Підсмажте до золотистої скоринки, додайте мʼясо і залийте водою. Далі додайте лаврове листя і перець горошком. Поставте варитися.
  2. Для засмажки моркву натріть на великій терці, а цибулю подрібніть і підсмажте разом з морквою в достатній кількості олії до золотистої скоринки. Додайте томат, посоліть, поперчіть до смаку.
  3. Бульйон періодично помішуйте і знімайте пінку. Коли овочі будуть готові, дістаньте їх і покладіть очищену та подрібнену картоплю. Додайте засмажку з томатом.
  4. Кропиву обдайте окропом і залиште на хвилину. Злийте воду і наріжте кропиву та щавель. Паралельно відваріть і подрібніть яйця. Всипте подрібнену зелень і яйця до борщу. Додайте сіль, перець до смаку і за бажанням – кріп або петрушку.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну закуску з кабачків.
Автор: Ольга Котів