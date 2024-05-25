Зелений борщ зі Сходу України: елементарний рецепт весняної смакоти
25 травня 2024, 15:10Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Весна – ідеальний час, щоб приготувати зелений борщ. Спробуйте втілити в життя рецепт зі Сходу України.
Одним з інгредієнтів є кропива. Вона чудово поєднується зі щавлем та яйцями.
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Зелений борщ, який готують на Сході України
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
– 3 – 4 картоплини;
– 400 грамів свинячих ребер;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– лавровий лист до смаку;
– 4 – 5 горошин перцю;
– 1 – 2 зубчики часнику.
Засмажка:
– 1 цибулина;
– 1 – 2 морквини;
– 400 мілілітрів томату;
– олія до смаку;
– 2 пучки кропиви;
– 2 пучки щавлю;
– 3 – 4 варені яйця.
Дивіться відео, як приготувати зелений борщ:
Приготування:
- Для бульйону в суху каструлю викладіть очищені цибулю, моркву і часник. Підсмажте до золотистої скоринки, додайте мʼясо і залийте водою. Далі додайте лаврове листя і перець горошком. Поставте варитися.
- Для засмажки моркву натріть на великій терці, а цибулю подрібніть і підсмажте разом з морквою в достатній кількості олії до золотистої скоринки. Додайте томат, посоліть, поперчіть до смаку.
- Бульйон періодично помішуйте і знімайте пінку. Коли овочі будуть готові, дістаньте їх і покладіть очищену та подрібнену картоплю. Додайте засмажку з томатом.
- Кропиву обдайте окропом і залиште на хвилину. Злийте воду і наріжте кропиву та щавель. Паралельно відваріть і подрібніть яйця. Всипте подрібнену зелень і яйця до борщу. Додайте сіль, перець до смаку і за бажанням – кріп або петрушку.