Для любителів ведмедиків Гаммі: покроковий рецепт корисних желейних цукерок

Домашні желейні цукерки дуже просто приготувати. Водночас вони будуть значно кориснішими, ніж ті, які продаються в магазинах.

Ви можете брати будь-яке фруктове чи ягідне пюре – підійде і свіже, і консервоване. Також замість желатину можна використовувати агар-агар.

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Покроковий рецепт домашніх желейних цукерок

Час : 25 хвилин + 4 години для стабілізації

: 25 хвилин + 4 години для стабілізації Порцій: 6

– 250 грамів фруктового чи ягідного пюре (в цьому рецепті використовуються свіжі персики);– 40 грамів желатину;– 150 мілілітрів води;– 2 – 2,5 столової ложки меду.



Желейні ведмедики можна приготувати вдома / Фото Unsplash

Приготування:

Желатин залийте холодною водою і залиште набухнути на 10 – 15 хвилин. 5 персиків без кісточок збийте блендером і протріть через сито від шкірочок. До персикового пюре додайте мед та підігрійте на вогні, щоб пюре стало гарячим. Після цього додайте желатин і почніть помішувати, щоб він розтопився. Наповніть желейною масою або одну велику форму, або маленькі формочки. Покладіть в холодильник для стабілізації орієнтовно на 4 години.