Для любителів ведмедиків Гаммі: покроковий рецепт корисних желейних цукерок
16 листопада 2023, 10:52Читать новость на русском
Джерело:"Смачні домашні рецепти"
Домашні желейні цукерки дуже просто приготувати. Водночас вони будуть значно кориснішими, ніж ті, які продаються в магазинах.
Ви можете брати будь-яке фруктове чи ягідне пюре – підійде і свіже, і консервоване. Також замість желатину можна використовувати агар-агар.
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Покроковий рецепт домашніх желейних цукерок
- Час: 25 хвилин + 4 години для стабілізації
- Порцій: 6
– 250 грамів фруктового чи ягідного пюре (в цьому рецепті використовуються свіжі персики);
– 40 грамів желатину;
– 150 мілілітрів води;
– 2 – 2,5 столової ложки меду.
Желейні ведмедики можна приготувати вдома / Фото Unsplash
Приготування:
- Желатин залийте холодною водою і залиште набухнути на 10 – 15 хвилин.
- 5 персиків без кісточок збийте блендером і протріть через сито від шкірочок.
- До персикового пюре додайте мед та підігрійте на вогні, щоб пюре стало гарячим.
- Після цього додайте желатин і почніть помішувати, щоб він розтопився.
- Наповніть желейною масою або одну велику форму, або маленькі формочки. Покладіть в холодильник для стабілізації орієнтовно на 4 години.