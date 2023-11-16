Для любителів ведмедиків Гаммі: покроковий рецепт корисних желейних цукерок

16 листопада 2023, 10:52
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Джерело:

"Смачні домашні рецепти"

Домашні желейні цукерки дуже просто приготувати. Водночас вони будуть значно кориснішими, ніж ті, які продаються в магазинах.

Ви можете брати будь-яке фруктове чи ягідне пюре – підійде і свіже, і консервоване. Також замість желатину можна використовувати агар-агар.

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Покроковий рецепт домашніх желейних цукерок

  • Час: 25 хвилин + 4 години для стабілізації
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів фруктового чи ягідного пюре (в цьому рецепті використовуються свіжі персики);
– 40 грамів желатину;
– 150 мілілітрів води;
– 2 – 2,5 столової ложки меду.


Желейні ведмедики можна приготувати вдома / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Желатин залийте холодною водою і залиште набухнути на 10 – 15 хвилин.
  2. 5 персиків без кісточок збийте блендером і протріть через сито від шкірочок.
  3. До персикового пюре додайте мед та підігрійте на вогні, щоб пюре стало гарячим.
  4. Після цього додайте желатин і почніть помішувати, щоб він розтопився.
  5. Наповніть желейною масою або одну велику форму, або маленькі формочки. Покладіть в холодильник для стабілізації орієнтовно на 4 години.
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Автор: Ольга Котів