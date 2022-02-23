Набридли звичні варіанти сніданків, звернуть увагу на цей рецепт. Запечена яєчня в хлібі, та ще й з соковитим беконом – пальчики оближете!
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Запечена яєчня в хлібі: рецепт з беконом
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть бекон в один шар на деко. Поставте в духовку і запікайте до готовності (5 – 7 хвилин). Перекладіть його на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвого жиру.
- За допомогою склянки зробіть отвори у центрі кожної скибочки хліба. Змастіть одну сторону скибочок хліба маслом.
Фото Damn delicious
- Викладіть хліб на деко змащеною маслом стороною вниз. Додайте скибочки бекону. Вибийте яйця в кожну лунку, залишаючи жовток неушкодженим. Посипте все пармезаном і чебрецем, присмачте сіллю і перцем.
- Поставте в духовку і запікайте до застигання білків (12 – 15 хвилин).
- Подавайте страву одразу до столу, прикрасивши дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Смачного!