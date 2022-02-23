Набридли звичні варіанти сніданків, звернуть увагу на цей рецепт. Запечена яєчня в хлібі, та ще й з соковитим беконом – пальчики оближете!

Читайте також Смачні обіди з куркою на роботу: готуємо імбирно-медові стегна, котлети та ковбаску по-галицьки

Запечена яєчня в хлібі: рецепт з беконом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть бекон в один шар на деко. Поставте в духовку і запікайте до готовності (5 – 7 хвилин). Перекладіть його на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвого жиру.
  1. За допомогою склянки зробіть отвори у центрі кожної скибочки хліба. Змастіть одну сторону скибочок хліба маслом.


Фото Damn delicious

  1. Викладіть хліб на деко змащеною маслом стороною вниз. Додайте скибочки бекону. Вибийте яйця в кожну лунку, залишаючи жовток неушкодженим. Посипте все пармезаном і чебрецем, присмачте сіллю і перцем.
  1. Поставте в духовку і запікайте до застигання білків (12 – 15 хвилин).
  1. Подавайте страву одразу до столу, прикрасивши дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Смачного!