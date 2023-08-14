Три найкращі рецепти зимових салатів для домашньої консервації

Зимова консервація завжди виручає, коли потрібно швидко накрити на стіл. Різноманітні закуски завжди популярні серед родичів та друзів. У нас є кілька цікавих варіантів на зиму.

Не знаєте з чого почати, аби встигнути закрити всі заготовки і нічого не забути? 24 канал підготував підбірку рецептів зимової консервації, які повинні бути у кожного.

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Обирайте ті, які сподобалися найбільше, або готуйте усі.

Ніжинський салат

Час: 4 години

4 години Порції: 2

– 2 кілограми огірків;– 700 грамів цибулі;– 1 ложка солі;– 50 – 100 грамів кропу.– 1 чайна ложка солі;– 2 ложки 9% оцту;– 1 ложка олії;– 4 – 5 штук чорного перцю горошком.

Приготування:

Огірки промиваємо в проточній воді та ріжемо ножем, щоб вийшли дуже тонкі кружечки.

Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.

Кріп подрібнюємо ножем.

Змішуємо у великому посуді огірки, цибулю та кріп, додаємо сіль. Все ретельно перемішуємо і залишаємо настоюватися на 1 – 1,5 години.

Промиваємо банки у проточній воді з харчовою содою або рідким миючим засобом, витираємо насухо. На дно кожної банки викладаємо лавровий лист та чорний перець горошком.

Далі накладаємо ніжинський салат у банки, заливаємо соком, що виділився. Зверху в кожну банку висипаємо по 1 чайній ложці цукру, солі, 1 столовій ложці олії, 2 столові ложки оцту.

Ставимо на плиту велику каструлю, на дно якої кладемо рушник. Викладаємо в неї банки з огірками, накриваємо чистими кришками, заливаємо теплою водою по горло. Стерилізуємо банки 0,5 літра із моменту закипання води 20 хвилин (якщо банки 1 літра: 35 – 40 хвилин).

Закриваємо все кришками і перевертаємо догори дном.

Коли закрутка охолоне, перевертаємо та відправляємо на зберігання в темне і прохолодне місце.

Смачного!

Салат з болгарського перцю на зиму

Час: 1 година

1 година Порції: 1

– 1 кілограм солодкого перцю;– 1 кілограм помідорів;– 1 кілограм моркви;– 1 кілограм цибулі;– 120 грамів олії;– 130 грамів цукру;– 1,5 ложки солі;– 60 грамів оцту.

Приготування:

Нарізаємо овочі довільними шматочками, присипаючи спеціями, сіллю і цукром.

Поливаємо олією і тушкуємо пів години на середньому вогні.

Додаємо оцет і тушкуємо ще 10 хвилин.

Розкладаємо салат в заздалегідь стерилізовані банки і закриваємо кришками.

Смачного!

Салат з кабачків на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 2

– 1 кілограм кабачків;– 150 грамів цибулі;– 200 грамів моркви;– 1 ложка солі– 2 ложки цукру– 100 грамів олії– 2 ложки оцту– 1 пучок кропу– 1 головка часнику– 6 духмяних перців– 10 перців горошком– 2 лаврових листи.

Приготування:

Миємо та нарізаємо кабачки середнім кубиком, моркву – чверть кільцями, а цибулю – дрібним кубиком. Посічіть кріп і пропускаємо через прес головку часнику.

У каструлі розігріваємо олію, викладаємо цибулю. Через 3 – 4 хвилини додаємо моркву, а ще через стільки хвилин – кабачки, столову ложку солі та дві столові ложки цукру.

Також додаємо всі спеції: 2 лаврових листи, 6 горошин духмяного перцю та 10 горошком. Перемішуємо та тушкуємо 15 хвилин.

Додаємо посічений кріп, подрібнений часник і оцет, готуємо ще 3 – 4 хвилини під кришкою.

Розкладаємо салат з кабачків по стерилізованих банках, закриваємо кришками.

Смачного!

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