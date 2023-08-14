Три найкращі рецепти зимових салатів для домашньої консервації

14 серпня 2023, 15:49
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Зимова консервація завжди виручає, коли потрібно швидко накрити на стіл. Різноманітні закуски завжди популярні серед родичів та друзів. У нас є кілька цікавих варіантів на зиму.

Не знаєте з чого почати, аби встигнути закрити всі заготовки і нічого не забути? 24 канал підготував підбірку рецептів зимової консервації, які повинні бути у кожного.

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Обирайте ті, які сподобалися найбільше, або готуйте усі.

Ніжинський салат

  • Час: 4 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 кілограми огірків;
 – 700 грамів цибулі;
 – 1 ложка солі;
 – 50 – 100 грамів кропу.
Для маринаду на банку 0,5:
 –  1 чайна ложка солі;
 – 2 ложки 9% оцту;
 – 1 ложка олії;
 – 4 – 5 штук чорного перцю горошком.

Приготування:

  • Огірки промиваємо в проточній воді та ріжемо ножем, щоб вийшли дуже тонкі кружечки.
  • Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
  • Кріп подрібнюємо ножем.
  • Змішуємо у великому посуді огірки, цибулю та кріп, додаємо сіль. Все ретельно перемішуємо і залишаємо настоюватися на 1 – 1,5 години.
  • Промиваємо банки у проточній воді з харчовою содою або рідким миючим засобом, витираємо насухо. На дно кожної банки викладаємо лавровий лист та чорний перець горошком.
  • Далі накладаємо ніжинський салат у банки, заливаємо соком, що виділився. Зверху в кожну банку висипаємо по 1 чайній ложці цукру, солі, 1 столовій ложці олії, 2 столові ложки оцту.
  • Ставимо на плиту велику каструлю, на дно якої кладемо рушник. Викладаємо в неї банки з огірками, накриваємо чистими кришками, заливаємо теплою водою по горло. Стерилізуємо банки 0,5 літра із моменту закипання води 20 хвилин (якщо банки 1 літра: 35 – 40 хвилин).
  • Закриваємо все кришками і перевертаємо догори дном. 
  • Коли закрутка охолоне, перевертаємо та відправляємо на зберігання в темне і прохолодне місце.

Смачного!

Салат з болгарського перцю на зиму

  • Час: 1 година
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 1 кілограм солодкого перцю;
 – 1 кілограм помідорів;
 – 1 кілограм моркви;
 – 1 кілограм цибулі;
 – 120 грамів олії;
 – 130 грамів цукру;
 – 1,5 ложки солі;
 – 60 грамів оцту.

Приготування:

  • Нарізаємо овочі довільними шматочками, присипаючи спеціями, сіллю і цукром.
  • Поливаємо олією і тушкуємо пів години на середньому вогні.
  • Додаємо оцет і тушкуємо ще 10 хвилин.
  • Розкладаємо салат в заздалегідь стерилізовані банки і закриваємо кришками.

Смачного!

Салат з кабачків на зиму

  • Час: 2 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 кілограм кабачків;
 – 150 грамів цибулі;
 – 200 грамів моркви;
 –  1 ложка солі
 – 2 ложки цукру
 – 100 грамів олії
 – 2 ложки оцту
 – 1 пучок кропу
 – 1 головка часнику
 – 6 духмяних перців
 – 10 перців горошком
 – 2 лаврових листи.

Приготування:

  • Миємо та нарізаємо кабачки середнім кубиком, моркву – чверть кільцями, а цибулю – дрібним кубиком. Посічіть кріп і пропускаємо через прес головку часнику.
  • У каструлі розігріваємо олію, викладаємо цибулю. Через 3 – 4 хвилини додаємо моркву, а ще через стільки хвилин – кабачки, столову ложку солі та дві столові ложки цукру.
  • Також додаємо всі спеції: 2 лаврових листи, 6 горошин духмяного перцю та 10 горошком. Перемішуємо та тушкуємо 15 хвилин.
  • Додаємо посічений кріп, подрібнений часник і оцет, готуємо ще 3 – 4 хвилини під кришкою.
  • Розкладаємо салат з кабачків по стерилізованих банках, закриваємо кришками.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак