Мариновані та квашені огірки – це страви зимового періоду, а от малосольними огірками переважно полюбляють смакувати влітку. Секрет ідеальних малосольних огірків – у правильній кількості солі.

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Малосольні огірки готові до споживання вже через три дні. Вони мають ніжний і хрусткий смак. Огірки з низьким вмістом солі низькокалорійні, тому їх рекомендується їсти на дієті. Хоча тут все залежить від кількості солі, яку ми додаємо для приготування страви.

Апетитна закуска / Фото pexels

Правильна кількість солі дуже важлива, оскільки хороші пропорції всіх інгредієнтів гарантують смак і хрусткість цієї закуски. У цьому випадку найкраще підійде нейодована кам’яна або морська сіль. Треба дотримуватися правила: на один кілограм огірків – столова ложка солі та літр води.

Вода повинна бути прохолодною і чистою, без будь-яких добавок. Пам’ятайте про кімнатну температуру, яка впливає на твердість огірків. Також зверніть увагу на відібрані овочі: якщо вони старі та переросли, то для такої страви не годяться.

Рецепт малосольних огірків

Час: 1 година + тиждень
Порцій: 4

Літня смакота / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 1 гілочка кропу;
  • 5 – 6 зубчиків часнику;
  • 1 літр води,
  • 1 столова ложка солі,
  • 1 кілограм огірків.

Приготування:

  1. Спочатку закип'ятіть солону воду і дайте їй охолонути.
  2. Огірки ретельно промийте під проточною водою і відріжте хвостики. Корінь хрону поріжте на шматочки.
  3. На дно банки розкладіть гілочки кропу і кілька шматочків хрону, а також зубчики часнику.
  4. Залийте огірки готовим розсолом.
  5. Накрийте кришкою та залиште банку в темному місці: приблизно через тиждень вони будуть готові до споживання.