Мариновані та квашені огірки – це страви зимового періоду, а от малосольними огірками переважно полюбляють смакувати влітку. Секрет ідеальних малосольних огірків – у правильній кількості солі.

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Малосольні огірки готові до споживання вже через три дні. Вони мають ніжний і хрусткий смак. Огірки з низьким вмістом солі низькокалорійні, тому їх рекомендується їсти на дієті. Хоча тут все залежить від кількості солі, яку ми додаємо для приготування страви.

Апетитна закуска / Фото pexels

Правильна кількість солі дуже важлива, оскільки хороші пропорції всіх інгредієнтів гарантують смак і хрусткість цієї закуски. У цьому випадку найкраще підійде нейодована кам’яна або морська сіль. Треба дотримуватися правила: на один кілограм огірків – столова ложка солі та літр води.

Вода повинна бути прохолодною і чистою, без будь-яких добавок. Пам’ятайте про кімнатну температуру, яка впливає на твердість огірків. Також зверніть увагу на відібрані овочі: якщо вони старі та переросли, то для такої страви не годяться.

Рецепт малосольних огірків

Час: 1 година + тиждень

Порцій: 4

Літня смакота / Фото pexels

Інгредієнти:

1 гілочка кропу;

5 – 6 зубчиків часнику;

1 літр води,

1 столова ложка солі,

1 кілограм огірків.

Приготування: