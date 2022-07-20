Мариновані та квашені огірки – це страви зимового періоду, а от малосольними огірками переважно полюбляють смакувати влітку. Секрет ідеальних малосольних огірків – у правильній кількості солі.
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Малосольні огірки готові до споживання вже через три дні. Вони мають ніжний і хрусткий смак. Огірки з низьким вмістом солі низькокалорійні, тому їх рекомендується їсти на дієті. Хоча тут все залежить від кількості солі, яку ми додаємо для приготування страви.
Апетитна закуска / Фото pexels
Правильна кількість солі дуже важлива, оскільки хороші пропорції всіх інгредієнтів гарантують смак і хрусткість цієї закуски. У цьому випадку найкраще підійде нейодована кам’яна або морська сіль. Треба дотримуватися правила: на один кілограм огірків – столова ложка солі та літр води.
Вода повинна бути прохолодною і чистою, без будь-яких добавок. Пам’ятайте про кімнатну температуру, яка впливає на твердість огірків. Також зверніть увагу на відібрані овочі: якщо вони старі та переросли, то для такої страви не годяться.
Рецепт малосольних огірків
Час: 1 година + тиждень
Порцій: 4
Літня смакота / Фото pexels
Інгредієнти:
- 1 гілочка кропу;
- 5 – 6 зубчиків часнику;
- 1 літр води,
- 1 столова ложка солі,
- 1 кілограм огірків.
Приготування:
- Спочатку закип'ятіть солону воду і дайте їй охолонути.
- Огірки ретельно промийте під проточною водою і відріжте хвостики. Корінь хрону поріжте на шматочки.
- На дно банки розкладіть гілочки кропу і кілька шматочків хрону, а також зубчики часнику.
- Залийте огірки готовим розсолом.
- Накрийте кришкою та залиште банку в темному місці: приблизно через тиждень вони будуть готові до споживання.