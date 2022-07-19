Вишня – універсальна ягода, її використовують у тортах, пирогах, компотах та традиційних різдвяних пампушках. Взимку важко обійтися без цього соковитого додатка до страв. Є кілька простих та ефективних способів, які допоможуть видалити кісточки з вишні без клопоту.

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Для видалення кісточок не обов’язково використовувати дорогі гаджети, адже у кожній домівці є інструменти, які можна ефективно застосувати.

Соковита ягода / Фото unsplash

Відділювач кісточок. У магазинах ми можемо знайти різні варіанти пристрою: від компактних портативних моделей до просунутих девайсів. За допомогою якісної машини для видалення кісточок можна ефективно видалити кісточки за кілька хвилин, а вишні збережуть свою початкову форму.

Соломинки. Для видалення кісточок потрібно делікатно встромити соломинку в місце, де виросла ніжка плоду. Далі слід обережно виштовхати її назовні в підготовлену посудину.

Дерев'яна паличка (для суші або шпажка). Видаляємо кістку методом, який описаний вище. Для більшого комфорту плід перед видаленням кісточок можна покласти на шийку вузької пляшки. Наступний крок – динамічно вставте паличку у плід, і кісточка впаде всередину пляшки.

Підготовка до зими / Фото unsplash

Маленькі столові прилади. Ложку або виделку з довгими зубцями можна встромити всередину ягоди та виштовхнути кісточку.

Косметичний пінцет. Помістіть його всередину вишні або черешні, акуратно відділіть кісточку та обережно посуньте її назовні.

Канцелярська скріпка. Зігніть її симетрично, щоб вона нагадувала неповну вісімку. Засуньте один кінець у плід і різко видаліть кісточку зсередини.