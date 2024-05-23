Пальчики оближеш: готуємо особливу запіканку зі шпинатом і сиром з Тетяною Літвіновою
23 травня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Тетяна Літвінова
Весна – пора молодої зелені. Спробуйте приготувати оригінальну шпинатну запіканку з сиром – вона сподобається всім.
Відома кулінарка та рестораторка Тетяна Літвінова поділилася своїм простим рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його вжиття.
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Запіканка зі шпинатом і сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 500 грамів шпинату;
– 100 грамів зеленої цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 3 яйця;
– 120 мілілітрів молока;
– 150 грамів борошна;
– 150 грамів моцарели;
– 100 грамів твердого сиру.
Приготування:
- Моцарелу наріжте кубиками, а твердий сир натріть на грубу терку. Шпинат добре помийте, а часник почистьте.
- У чашу блендера викладіть шпинат, часник, яйця, налийте молоко і перебийте все до однорідності.
- Додайте борошно, сіль, перець і перемішайте. Масу вилийте у форму для запікання.
- Зверху насипте подрібнену зелену цибулю, кубики моцарели та перемішайте.
- Посипте тертим сиром і відправте запіканку у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 – 40 хвилин до появи золотистості.