Рецепт, який точно вийде: готуємо ідеальні картопляні зрази з квашеною капустою

Картопляні зрази можна готувати з різноманітними начинками. Зокрема, квашена капуста надасть їм приємної кислинки.

Ці зрази можуть бути смачним варіантом для тих, хто не їсть м'яса. Також їх можна подати як гарнір до м'ясної страви.

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Рецепт зразів з картоплі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми картоплі;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– чорний мелений перець до смаку;

– 4 столові ложки борошна.

Для начинки:

– 1 кілограм квашеної капусти;

– 50 мілілітрів олії.

Приготування:

Помиту картоплю відваріть у мундирі протягом 30 хвилин. Своєю чергою, капусту протушкуйте на олії до м'якості. На це піде близько 30 – 40 хвилин. Охолоджену зварену картоплю почистьте від шкірки та перемеліть на м'ясорубці. Додайте яйця, сіль, перець, борошно та перемішайте до однорідності. На робочу поверхню насипте борошно. З картопляного тіста скачайте кульки за допомогою борошна. Зробіть з них коржики, викладіть начинку з капусти, защепіть краї тіста та сформуйте зрази. На пательню налийте олію, добре розігрійте та викладіть зрази. Смажте на середньому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки близько 5 хвилин. Викладіть готові зрази на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру.