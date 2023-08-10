Закуска з баклажанів, або приготувати бабагануш – рецепт

10 серпня 2023, 18:04
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні домашні рецепти

Бабагануш – популярна закуска Східної кухні. Її часто подають в закладах зі щойно випеченою паляницею чи хрумкими чипсами.

Закуска з баклажан, або бабагануш – одна з найпопулярніших страв в Східній кухні. Якщо простими словами, це запечені баклажани з кунжутною пастою тахіні та часником.

Читайте також Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром

Хоч зараз її можна придбати вже готову в магазині, але домашня в рази смачніша.

Рецепт закуски з баклажанів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 3 баклажани;
 – 1 зубчик часнику;
 – 1 ложка тахіні;
 – 3 ложка сметани чи грецького йогурту;
 – 1 ложка олії;
 – сіль.

Приготування:

  • ️Баклажани запікаємо при 220 градусах 30 хвилин.
  • ️Охолоджуємо і загортаємо в харчову плівку. Відрізаємо кінчик баклажана і вичавлюємо м'якоть.
  • ️Баклажанну м'якоть можна збити блендером або розтовкти виделкою. Додаємо решту інгредієнтів, присмачуємо спеціями і подаємо до столу.

Смачного!

Щоб зробити тахіні візьміть смажений кунжут і просто збийте його в блендері. Додайте трішки олії, щоб зернятка краще подрібнились.

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати фаршировані човники з баклажанів.
Автор: Богданна Рибак