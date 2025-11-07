Приготувати мариновані опеньки зовсім не складно – достатньо трохи часу, терпіння і правильних пропорцій. Результат вартий зусиль – ніжні, пряні та ароматні опеньки, які смакуватимуть як чудова закуска, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok ptashka77.

Як приготувати мариновані опеньки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5

Дуже смачні гриби / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

– 3 кілограми опеньків;

– 2 літри води для відварювання;

– 3 лаврові листки (на 1 літр маринаду);

– 10 горошин чорного перцю (на 1 літр маринаду);

– 1 гвоздика (у кожну банку);

– 1 духмяний перець горошком (у кожну банку);

– 2 столові ложки солі (на 1 літр маринаду);

– 1 столова ложка цукру (на 1 літр маринаду);

– 100 мілілітрів оцту (на 1 літр маринаду).

Як замаринувати опеньки: відео

Приготування:

Опеньки ретельно промийте та відваріть у підсоленій воді 20 – 30 хвилин. Для 3 кілограмів грибів використайте приблизно 2 літри води. Підготуйте маринад: на кожен літр води додайте лавровий лист, перець горошком, сіль, цукор та оцет. Кількість спецій розраховуйте відповідно до об’єму води, щоб рідина покривала гриби повністю. Додайте гвоздику та духмяний перець у кожну баночку, залийте гарячим маринадом і прокип’ятіть усе разом 10 хвилин. Після цього розкладіть гриби у стерильні банки, залийте маринадом і щільно закрийте кришками.

Як чистити опеньки

Є дуже простий та швидкий спосіб очистити опеньки, пише Beszamel. Гриби помістіть у велику каструлю або глибоку миску з водою. Додайте 4 столові ложки солі – це допоможе позбутися дрібних комах.

Залиште гриби у воді на 15 – 20 хвилин, час від часу перемішуючи. Потім ретельно промийте їх під проточною водою, кілька разів змінюючи її, доки вода не стане прозорою.

