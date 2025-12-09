"Баварський" салат завжди стає головною окрасою столу, які б вишукані страви не стояли поруч. Нічого дивного – таке вдале поєднання інгредієнтів не могло працювати інакше. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma.
Як приготувати "Баварський" салат?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 курячого філе (вареного, копченого або запеченого);
– 4 середніх помідори;
– 150 грамів твердого сиру;
– 3 плавлені сирки;
– 1 упаковка сухариків;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– жменька зелені.
Готуємо яскравий "Баварський" салат: дивіться відео
Приготування:
- Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, помідори – меншими шматочками.
- Продавлюємо часник та змішуємо з майонезом.
- Зʼєднуємо всі інгредієнти та заправляємо салат.
- В кінці додаємо сухарики і ще раз добре перемішуємо.
Приготуйте салат як шеф
Якщо хочете проявити свою майстерність, відмовтеся від майонезу та зробіть заправку ресторанного рівня. Для цього нам потрібен буде бульйон – в ідеалі, яловичий або свинячий, хоча підійде і навар з курки чи овочів, розповідає портал Cooking the World.
Додаємо до бульйону оцет, сіль, олію та перець, перемішуємо та додаємо до картоплі, поки заправка тепла. Картопля вбере рідину і салат точно не буде сухим.
