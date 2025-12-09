"Баварський" салат завжди стає головною окрасою столу, які б вишукані страви не стояли поруч. Нічого дивного – таке вдале поєднання інгредієнтів не могло працювати інакше. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати "Баварський" салат?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 курячого філе (вареного, копченого або запеченого);

– 4 середніх помідори;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 плавлені сирки;

– 1 упаковка сухариків;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– жменька зелені.

Готуємо яскравий "Баварський" салат: дивіться відео

Приготування:

Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, помідори – меншими шматочками. Продавлюємо часник та змішуємо з майонезом. Зʼєднуємо всі інгредієнти та заправляємо салат. В кінці додаємо сухарики і ще раз добре перемішуємо.

Приготуйте салат як шеф

Якщо хочете проявити свою майстерність, відмовтеся від майонезу та зробіть заправку ресторанного рівня. Для цього нам потрібен буде бульйон – в ідеалі, яловичий або свинячий, хоча підійде і навар з курки чи овочів, розповідає портал Cooking the World.

Додаємо до бульйону оцет, сіль, олію та перець, перемішуємо та додаємо до картоплі, поки заправка тепла. Картопля вбере рідину і салат точно не буде сухим.

