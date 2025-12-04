На Новий рік та Різдво особливо тягне до страв, які виглядають святково вже з першого погляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток kosatka_kosatka. Гранатовий віночок – саме такий салат!

Як приготувати гранатовий віночок?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 середні відварені картоплини;

– 2 відварені морквини;

– 250 грамів відвареного курячого філе;

– 4 відварені курячі яйця;

– 50 грамів волоського горіха (подрібненого, обсмаженого);

– 100 грамів твердого сиру;

– майонез до смаку;

– 1 гранат.

Рецепт салату гранатовий віночок: дивіться відео

Приготування:

Картоплю, моркву та яйця відваріть, після чого натріть на тертці – оберіть дрібну чи грубу насадку на власний смак. Відварене куряче філе розберіть на волокна. Твердий сир натріть, а горіхи подрібніть ножем або в блендері. Гранат очистіть. Формуйте салат у такій послідовності: картопля, сіль, майонез, курка, майонез, морква, майонез, яйце, майонез, сир та горіхи, майонез, гранат.

Як вибрати спілий гранат?

Ідеально стиглий гранат повинен здаватися важким для свого розміру, пише cafefernando. Також у нього мають бути яскраво виражені ребра з плоскими ділянками з кожного боку (а не ідеально круглу форму).

Що стосується шкірки, то фрукт повинен мати матову, шорстку, шкірясту оболонку без будь-яких тріщин або м'яких плям. Цих критеріїв цілком достатньо, щоб ви зробили вдалий вибір.

