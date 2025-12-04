На Новий рік та Різдво особливо тягне до страв, які виглядають святково вже з першого погляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток kosatka_kosatka. Гранатовий віночок – саме такий салат!
Як приготувати гранатовий віночок?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 середні відварені картоплини;
– 2 відварені морквини;
– 250 грамів відвареного курячого філе;
– 4 відварені курячі яйця;
– 50 грамів волоського горіха (подрібненого, обсмаженого);
– 100 грамів твердого сиру;
– майонез до смаку;
– 1 гранат.
Рецепт салату гранатовий віночок: дивіться відео
Приготування:
- Картоплю, моркву та яйця відваріть, після чого натріть на тертці – оберіть дрібну чи грубу насадку на власний смак.
- Відварене куряче філе розберіть на волокна.
- Твердий сир натріть, а горіхи подрібніть ножем або в блендері.
- Гранат очистіть.
- Формуйте салат у такій послідовності: картопля, сіль, майонез, курка, майонез, морква, майонез, яйце, майонез, сир та горіхи, майонез, гранат.
Як вибрати спілий гранат?
Ідеально стиглий гранат повинен здаватися важким для свого розміру, пише cafefernando. Також у нього мають бути яскраво виражені ребра з плоскими ділянками з кожного боку (а не ідеально круглу форму).
Що стосується шкірки, то фрукт повинен мати матову, шорстку, шкірясту оболонку без будь-яких тріщин або м'яких плям. Цих критеріїв цілком достатньо, щоб ви зробили вдалий вибір.
Що ще спробувати?
