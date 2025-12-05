Салат "Марія" саме такий – простий у приготуванні, але з приємною грою текстур і смаків, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька". У ньому є свіжа хрумкість овочів, м’якість сиру й пікантна нотка ковбаси.
Як приготувати салат "Марія"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів ковбаси;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 огірки;
– 1 помідор;
– 2–3 варені яйця;
– 1 пучок кінзи;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 2–3 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку.
Ситно та смачно / Фото "Господинька"
Приготування:
- Наріжте ковбасу та сир соломкою.
- Поріжте огірки невеликими трикутниками.
- Виріжте серединки з помідорів і наріжте їх соломкою.
- Наріжте яйця такими самими смужками. Подрібніть кінзу.
- Додайте кукурудзу, покладіть майонез, посоліть та перемішайте салат до однорідності.
Чим можна замінити кінзу?
Якщо у холодильнику немає кінзи, а до магазину далеко, її легко замінити повідомляє Dorot Gardens. Хоча немає інших трав чи спецій з таким унікальним смаком, можна експериментувати з базиліком чи італійською петрушкою.
Також можна спробувати додати трішки мʼяти. Вона завжди додає стравам свіжості та колориту.
