Салат "Марія" саме такий – простий у приготуванні, але з приємною грою текстур і смаків, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька". У ньому є свіжа хрумкість овочів, м’якість сиру й пікантна нотка ковбаси.

Як приготувати салат "Марія"?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 150 грамів ковбаси;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 огірки;
– 1 помідор;
– 2–3 варені яйця;
– 1 пучок кінзи;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 2–3 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку.

Салат з ковбасоюСитно та смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Наріжте ковбасу та сир соломкою.
  2. Поріжте огірки невеликими трикутниками.
  3. Виріжте серединки з помідорів і наріжте їх соломкою.
  4. Наріжте яйця такими самими смужками. Подрібніть кінзу.
  5. Додайте кукурудзу, покладіть майонез, посоліть та перемішайте салат до однорідності.

Чим можна замінити кінзу?

Якщо у холодильнику немає кінзи, а до магазину далеко, її легко замінити повідомляє Dorot Gardens. Хоча немає інших трав чи спецій з таким унікальним смаком, можна експериментувати з базиліком чи італійською петрушкою.

Також можна спробувати додати трішки мʼяти. Вона завжди додає стравам свіжості та колориту.

