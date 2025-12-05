Салат "Марія" саме такий – простий у приготуванні, але з приємною грою текстур і смаків, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька". У ньому є свіжа хрумкість овочів, м’якість сиру й пікантна нотка ковбаси.

Як приготувати салат "Марія"?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів ковбаси;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 огірки;

– 1 помідор;

– 2–3 варені яйця;

– 1 пучок кінзи;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 2–3 столові ложки майонезу;

– сіль до смаку.

Ситно та смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

Наріжте ковбасу та сир соломкою. Поріжте огірки невеликими трикутниками. Виріжте серединки з помідорів і наріжте їх соломкою. Наріжте яйця такими самими смужками. Подрібніть кінзу. Додайте кукурудзу, покладіть майонез, посоліть та перемішайте салат до однорідності.

Чим можна замінити кінзу?

Якщо у холодильнику немає кінзи, а до магазину далеко, її легко замінити повідомляє Dorot Gardens. Хоча немає інших трав чи спецій з таким унікальним смаком, можна експериментувати з базиліком чи італійською петрушкою.

Також можна спробувати додати трішки мʼяти. Вона завжди додає стравам свіжості та колориту.

