Салат "Чоловічі сльози" – це просте поєднання улюблених інгредієнтів, перед яким не зможе встояти абсолютно ніхто. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати салат "Чоловічі сльози"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 курячі філе;

– 4 – 5 яєць;

– 250 грамів маринованих грибів;

– 1 маринована цибуля;

– 200 грамів моркви по-корейськи;

– 150 грамів твердого сиру;

– майонез;

– сіль та перець до смаку.

Готуємо салат "Чоловічі сльози": відео

Приготування:

Відваріть куряче філе до м’якості, дайте йому охолонути та розберіть м’ясо на тонкі волокна. Яйця зваріть круто, очистіть і натріть на тертці. Сир подрібніть на дрібній терці. Цибулю замаринуйте заздалегідь або візьміть уже готову. Мариновані грибочки добре відцідіть від рідини. Викладіть шар курячого м’яса й змастіть майонезом. Додайте шар маринованої цибулі. Розподіліть гриби й знову покрийте їх майонезом. Викладіть моркву по-корейськи та трохи майонезу зверху. Наступний шар — натерті яйця, змастіть їх майонезом. Завершіть сиром, теж злегка промажте майонезною сіткою. Для декору використайте зелень, грибочки, корейську моркву або зробіть гарний верхній візерунок із майонезу.

Чим замінити майонез?

Майонез – одна з найпопулярніших заправок для святкових салатів, однак це далеко не єдина опція. Також можна використати сметану або натуральний йогурт, підказує Przyslij przepis.

Також можна приготувати домашній майонез своїми руками – для цього не потрібні особливі інгредієнти або багато часу.

