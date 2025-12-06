Салат "Чоловічі сльози" – це просте поєднання улюблених інгредієнтів, перед яким не зможе встояти абсолютно ніхто. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати салат "Чоловічі сльози"?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 3 курячі філе;
– 4 – 5 яєць;
– 250 грамів маринованих грибів;
– 1 маринована цибуля;
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– 150 грамів твердого сиру;
– майонез;
– сіль та перець до смаку.

Готуємо салат "Чоловічі сльози": відео

Приготування:

  1. Відваріть куряче філе до м’якості, дайте йому охолонути та розберіть м’ясо на тонкі волокна.
  2. Яйця зваріть круто, очистіть і натріть на тертці. Сир подрібніть на дрібній терці.
  3. Цибулю замаринуйте заздалегідь або візьміть уже готову.
  4. Мариновані грибочки добре відцідіть від рідини.
  5. Викладіть шар курячого м’яса й змастіть майонезом. Додайте шар маринованої цибулі.
  6. Розподіліть гриби й знову покрийте їх майонезом.
  7. Викладіть моркву по-корейськи та трохи майонезу зверху.
  8. Наступний шар — натерті яйця, змастіть їх майонезом.
  9. Завершіть сиром, теж злегка промажте майонезною сіткою.
  10. Для декору використайте зелень, грибочки, корейську моркву або зробіть гарний верхній візерунок із майонезу.

Чим замінити майонез?

Майонез – одна з найпопулярніших заправок для святкових салатів, однак це далеко не єдина опція. Також можна використати сметану або натуральний йогурт, підказує Przyslij przepis.

Також можна приготувати домашній майонез своїми руками – для цього не потрібні особливі інгредієнти або багато часу.

