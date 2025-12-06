Салат "Чоловічі сльози" – це просте поєднання улюблених інгредієнтів, перед яким не зможе встояти абсолютно ніхто. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma.
Читайте також У 10 разів смачніші, ніж бутерброди: готуємо фантастичні рулетики зі шпротами за лічені хвилини
Як приготувати салат "Чоловічі сльози"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 курячі філе;
– 4 – 5 яєць;
– 250 грамів маринованих грибів;
– 1 маринована цибуля;
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– 150 грамів твердого сиру;
– майонез;
– сіль та перець до смаку.
Готуємо салат "Чоловічі сльози": відео
Приготування:
- Відваріть куряче філе до м’якості, дайте йому охолонути та розберіть м’ясо на тонкі волокна.
- Яйця зваріть круто, очистіть і натріть на тертці. Сир подрібніть на дрібній терці.
- Цибулю замаринуйте заздалегідь або візьміть уже готову.
- Мариновані грибочки добре відцідіть від рідини.
- Викладіть шар курячого м’яса й змастіть майонезом. Додайте шар маринованої цибулі.
- Розподіліть гриби й знову покрийте їх майонезом.
- Викладіть моркву по-корейськи та трохи майонезу зверху.
- Наступний шар — натерті яйця, змастіть їх майонезом.
- Завершіть сиром, теж злегка промажте майонезною сіткою.
- Для декору використайте зелень, грибочки, корейську моркву або зробіть гарний верхній візерунок із майонезу.
Чим замінити майонез?
Майонез – одна з найпопулярніших заправок для святкових салатів, однак це далеко не єдина опція. Також можна використати сметану або натуральний йогурт, підказує Przyslij przepis.
Також можна приготувати домашній майонез своїми руками – для цього не потрібні особливі інгредієнти або багато часу.
Які салати варто спробувати?
"Прометей" з курячою печінкою багато господинь вважають відкриттям року.
А "Марія" – це вибуховий смак попри скромний вигляд, який повинен спробувати кожен.