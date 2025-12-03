Такий наліт зустрічається навіть у якісних плитках, інформує 24 Канал з посиланням на Zdrowie. Найчастіше це відбувається зі солодощами, які пережили перепади температури або неправильно зберігалися.

Що відбувається з шоколадом?

Відразу після виробництва шоколад твердий і блискучий. Під час виготовлення його нагрівають і охолоджують для досягнення бажаної твердості та блиску.

Поява білого нальоту на шоколаді пов'язана зі способом його зберігання. Наліт може виникати через перепади температури або високу вологість. Цей процес білого нальоту називається "шоколадним нальотом".

Можуть з’являтися два типи білого нальоту: жировий та цукровий. Білий жировий шар – виникає тоді, коли шоколад неправильно зберігався та піддавався коливанням температури. Білий цукровий наліт зʼявляється, коли змінюється вологість. Це призводить до розчинення кристалів цукру та осідання їх на поверхні шоколаду.

Їсти такий шоколад абсолютно безпечно. Це означає лише те, що жир або цукор відокремилися на поверхні плитки. Біла "глазур" не змінює смак шоколаду. Він може виглядати не так естетично, як раніше, але його цілком безпечно їсти.

Як вибрати шоколад?

Вибирайте батончики чи плитки, на яких вказано, що вони містять щонайменше 70% какао, bluecrossvt. Уникайте молочного шоколаду, оскільки в ньому недостатньо какао.

Чистий чорний шоколад може стати чудовим доповненням для ваших десертів, або просто подарувати трішки задоволення або енергії впродовж дня.

