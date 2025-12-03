Здається, зварити овочі для олів'є за обмежений час – нереально, але насправді це цілком можливо, інформує 24 Канал з посиланням на відомого кулінара o_gorodnik. У передсвятковій метушні, коли плита зайнята й часу обмаль, допомагає простий і швидкий спосіб.

Як швидко зварити овочі?

Іноді мікрохвильова піч стає справжнім рятівником, овочі, приготовані таким способом, зберігають свій природний аромат і залишаються щільними. Вони не розварюються, як це буває під час варіння у воді. Такий метод особливо зручний тоді, коли потрібно швидко зібрати страву.

Зварити овочі можна за секунди / Фото unsplash

Для цього промийте моркву, картоплю або ж інші овочі. Найкраще брати невеликі плоди, щоб вони швидше "зварилися".

Виделкою проколіть їх по всій довжині з усіх боків. Візьміть паперові рушники та обмотайте кожен овоч. Помістіть їх під проточну воду та намочіть.

Відправте їх у мікрохвильову піч на 5 хвилин на максимальну потужність. Акуратно розгорніть овочі від серветки – обережно, вони дуже гарячі, тому є ризик обпектися. Викладіть їх на тарілку, щоб охололи. Очистіть та нарізайте у салат!

Як приготувати швидку заправку для салату?

Змішайте майонез, молоко, сіль і перець у банці з кришкою, пише All Recipes. Накрийте кришкою та енергійно струшуйте до однорідної маси.

Зі спецій можна додати порошок чилі, кмин або карі. Втім, за бажання можна експериментувати на свій смак.

