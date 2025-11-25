Торт на кефірі – це ідеальний смаколик за нинішніх обставин. Легко, швидко та бюджетно – ідеальне поєднання на всі випадки життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як швидко приготувати торт на кефірі?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 170 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 столова ложка какао;

– 1 чайна ложка соди;

– 220 мілілітрів кефіру;

крем:

– 200 грамів вершкового масла;

– 250 грамів сметани;

– пів столової ложки цукру.

Легкий процес – відмінний результат / Фото "Господинька"

Приготування:

Кілька хвилин збиваємо яйце з цукром, потім додаємо кефір та поступово вмішуємо інші інгредієнти для тіста. Круглу форму змащуємо маслом, виливаємо тісто і випікаємо 25 хвилин при 190 градусах. Масло добре збиваємо з цукром, потім додаємо сметану. Охолоджуємо корж та крем. Розрізаємо корж навпіл, перемащуємо торт кремом та ставимо у холодильник, щоб просочувався.

Чи можна замінити кефір?

Це цілком можливо, але потрібно врахувати кілька нюансів. Кефір – кисломолочний продукт, тому замінна повинна бути рівноцінною: сметана або натуральний йогурт, радить портал Smakosze.

Можна також використати розведені вершки чи молоко з оцтом або лимонним соком, але такий експеримент може мати неочікувані наслідки. Тому краще дотримуватися інгредієнтів, вказаних у рецепті.

