Торт на кефірі – це ідеальний смаколик за нинішніх обставин. Легко, швидко та бюджетно – ідеальне поєднання на всі випадки життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як швидко приготувати торт на кефірі?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 170 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка какао;
– 1 чайна ложка соди;
– 220 мілілітрів кефіру;
крем:
– 200 грамів вершкового масла;
– 250 грамів сметани;
– пів столової ложки цукру.
Легкий процес – відмінний результат / Фото "Господинька"
Приготування:
- Кілька хвилин збиваємо яйце з цукром, потім додаємо кефір та поступово вмішуємо інші інгредієнти для тіста.
- Круглу форму змащуємо маслом, виливаємо тісто і випікаємо 25 хвилин при 190 градусах.
- Масло добре збиваємо з цукром, потім додаємо сметану. Охолоджуємо корж та крем.
- Розрізаємо корж навпіл, перемащуємо торт кремом та ставимо у холодильник, щоб просочувався.
Чи можна замінити кефір?
Це цілком можливо, але потрібно врахувати кілька нюансів. Кефір – кисломолочний продукт, тому замінна повинна бути рівноцінною: сметана або натуральний йогурт, радить портал Smakosze.
Можна також використати розведені вершки чи молоко з оцтом або лимонним соком, але такий експеримент може мати неочікувані наслідки. Тому краще дотримуватися інгредієнтів, вказаних у рецепті.
