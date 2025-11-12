Шоколадні тістечка брауні завжди були чудовим рішенням, коли закортіло чогось солоденького та шоколадного. Вони легкі у приготуванні та не потребують складних інгредієнтів, а з яблуками смакують просто неймовірно, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vibeanna_plus.
Як приготувати брауні з яблуками?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 2 яйця;
– 5 столових ложок какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 столова ложка олії.
Готуємо брауні з яблуками: відео
Приготування:
- Яблука чистимо, видаляємо серцевину, нарізаємо та кладемо у блендер.
- Вбиваємо яйця, додаємо какао, розпушувач та олію. Збиваємо до однорідності.
- Виливаємо тісто у форму, випікаємо 40 хвилин при 180 градусах.
- Даємо трішки охолонути і подаємо з морозивом.
Контролюйте час
При приготуванні брауні важливо не перепікати тістечко, інакше воно вийде "забитим". Тому виймайте його з духовки одразу, як зубна паличка виходитиме з нього без тіста, радить портал Beszamel.
