Шоколадні тістечка брауні завжди були чудовим рішенням, коли закортіло чогось солоденького та шоколадного. Вони легкі у приготуванні та не потребують складних інгредієнтів, а з яблуками смакують просто неймовірно, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vibeanna_plus.

Як приготувати брауні з яблуками?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 2 яйця;

– 5 столових ложок какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 столова ложка олії.

Готуємо брауні з яблуками: відео

Приготування:

Яблука чистимо, видаляємо серцевину, нарізаємо та кладемо у блендер. Вбиваємо яйця, додаємо какао, розпушувач та олію. Збиваємо до однорідності. Виливаємо тісто у форму, випікаємо 40 хвилин при 180 градусах. Даємо трішки охолонути і подаємо з морозивом.

Контролюйте час

При приготуванні брауні важливо не перепікати тістечко, інакше воно вийде "забитим". Тому виймайте його з духовки одразу, як зубна паличка виходитиме з нього без тіста, радить портал Beszamel.

