Якщо у вашій коморі лежать яблука, яким ви не можете знайти застосування – настав час готувати улюблену шарлотку. 24 Канал пропонує зробити це за швидким рецептом порталу Cookpad – залишиться лише дочекатися випікання.

Як швидко приготувати шарлотку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 150 грамів борошна;

– 3 яблука;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 5 грамів розпушувача;

– 10 грамів вершкового масла.

Улюблений смаколик без витрат часу та зусиль / Фото Pixabay

Приготування:

Збийте яйця з цукром до пишної, світлої піни. Потім додайте ванільний цукор і поступово введіть борошно, змішане з розпушувачем, акуратно перемішуючи, щоб тісто залишилося ніжним. Яблука наріжте скибочками та викладіть у змащену маслом форму для випікання. Залийте яблука приготованим тістом і розрівняйте поверхню. Випікайте пиріг у духовці при температурі 180 градусів приблизно 35 – 40 хвилин, доки не з’явиться апетитна золотиста скоринка. Коли дістанете випічку з печі, дайте їй трохи охолонути й посипте зверху цукровою пудрою.

Як правильно збивати яйця

Спершу яйця потрібно збити з дрібкою солі до однорідності. Лише після цього додавайте цукор та збивайте на високих швидкостях міксера. Маса повинна стати світлою, густою та пишною, тому збивати доведеться 5 – 6 хвилин.

