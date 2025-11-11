Якщо у вашій коморі лежать яблука, яким ви не можете знайти застосування – настав час готувати улюблену шарлотку. 24 Канал пропонує зробити це за швидким рецептом порталу Cookpad – залишиться лише дочекатися випікання.

Як швидко приготувати шарлотку?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 150 грамів борошна;
– 3 яблука;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 5 грамів розпушувача;
– 10 грамів вершкового масла.

Улюблений смаколик без витрат часу та зусиль

Приготування:

  1. Збийте яйця з цукром до пишної, світлої піни.
  2. Потім додайте ванільний цукор і поступово введіть борошно, змішане з розпушувачем, акуратно перемішуючи, щоб тісто залишилося ніжним.
  3. Яблука наріжте скибочками та викладіть у змащену маслом форму для випікання. Залийте яблука приготованим тістом і розрівняйте поверхню.
  4. Випікайте пиріг у духовці при температурі 180 градусів приблизно 35 – 40 хвилин, доки не з’явиться апетитна золотиста скоринка.
  5. Коли дістанете випічку з печі, дайте їй трохи охолонути й посипте зверху цукровою пудрою.

Як правильно збивати яйця

Спершу яйця потрібно збити з дрібкою солі до однорідності. Лише після цього додавайте цукор та збивайте на високих швидкостях міксера. Маса повинна стати світлою, густою та пишною, тому збивати доведеться 5 – 6 хвилин.

