Тарталетки з ягодами – це простий десерт, який подарує справжню феєрію особливих смакових почуттів. І ви можете їх зробити такими ж дивовижними, як це виходить у відомих кондитерів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok lera_about_food.

Цікаво Якщо у коморі залишилися яблука: як приготувати легку шарлотку за 10 хвилин

Як приготувати солодкі тарталетки вдома?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 280 грамів пшеничного борошна;

– 85 грамів цукрової пудри;

– 1 яйце;

– 150 грамів вершкового масла;

крем:

– 180 мілілітрів вершків;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 200 грамів маскарпоне;

– ягоди.

Як зробити солодкі тарталетки: відео

Приготування:

Масло збиваємо з борошном і цукровою пудрою, додаємо яйце і замішуємо тісто. Ставимо його на 2 години у холодильник. Розкладаємо тісто у формочки та випікаємо при 180 градусах до румʼяності. Збиваємо охолоджені вершки з цукровою пудрою, потім поступово додаємо маскарпоне. Наповнюємо тарталетки кремом і прикрашаємо ягодами.

Як здешевити десерт

Замість маскарпоне можна використати сметану. Але для цього потрібно знайти дуже жирний та густий продукт – тоді заміна буде рівноцінною, стверджує портал Pysznosci.

Що ще солоденького приготувати