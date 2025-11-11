Тарталетки з ягодами – це простий десерт, який подарує справжню феєрію особливих смакових почуттів. І ви можете їх зробити такими ж дивовижними, як це виходить у відомих кондитерів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok lera_about_food.
Цікаво Якщо у коморі залишилися яблука: як приготувати легку шарлотку за 10 хвилин
Як приготувати солодкі тарталетки вдома?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 280 грамів пшеничного борошна;
– 85 грамів цукрової пудри;
– 1 яйце;
– 150 грамів вершкового масла;
крем:
– 180 мілілітрів вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів маскарпоне;
– ягоди.
Як зробити солодкі тарталетки: відео
Приготування:
- Масло збиваємо з борошном і цукровою пудрою, додаємо яйце і замішуємо тісто. Ставимо його на 2 години у холодильник.
- Розкладаємо тісто у формочки та випікаємо при 180 градусах до румʼяності.
- Збиваємо охолоджені вершки з цукровою пудрою, потім поступово додаємо маскарпоне.
- Наповнюємо тарталетки кремом і прикрашаємо ягодами.
Як здешевити десерт
Замість маскарпоне можна використати сметану. Але для цього потрібно знайти дуже жирний та густий продукт – тоді заміна буде рівноцінною, стверджує портал Pysznosci.
Що ще солоденького приготувати
Ідеальний сирник від Лілії Цвіт – саме те, що треба, коли закортіло влаштувати собі свято.
А на щодень чудово підійде копійчане печиво, яке колись мало просто шалену популярність.