У цього пляцка багато назв – "Смерекова хата", "Монастирська хата", – але його дивовижний смак завжди залишається незмінним. Це саме той десерт, за який господинь розхвалюють ще довго після застілля, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт.
До теми Новий рецепт від Лілії Цвіт: як спекти ідеальний сирник
Як приготувати пляцок "Дрова під снігом"?
- Час: 2 години + кілька годин на просочування
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 370 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– вишні у власному соку;
для крему крем:
– 1 кілограм сметани;
– 150 грамів цукрової пудри;
– пачка ванільного цукру;
– згущувач для сметани.
Готуємо пляцок "Дрова під снігом": відео
Приготування:
- З’єднайте масло з борошном і перетріть до стану дрібної крихти.
- Додайте сметану, замісіть м’яке тісто, сформуйте 15 кульок, загорніть у плівку й охолодіть 30 хвилин.
- Кожну кульку розкачайте у смужку за довжиною дека, викладіть ряд вишень, згорніть у рулет і защипніть краї.
- Викладіть трубочки на пергамент і випікайте при 200 градусах близько 25 хвилин до золотистості.
- Для крему збийте сметану з цукровою пудрою та загущувачем до ніжної консистенції.
- На тарілці змащеній кремом викладіть 5 трубочок, змастіть кремом, потім 4, 3, 2 і 1, формуючи "гірку".
- Обмастіть кремом з усіх боків і поставте в холодильник на 10 – 12 годин. Перед подачею посипте какао.
Ще більше солодкості
Ви також можете зробити сметанний крем зі згущеним молоком. Для цього збийте її у пропорції 1 до 2, але потурбуйтеся, щоб інгредієнти були кімнатної температури. Таким чином ваш десерт буде ще смачнішим та солодшим, підказує портал Shuba.
Що смачного приготувати рідним
Пляцок "Пані Валевська" – це велика порція насолоди, яка точно не буде зайвою у вашому холодильнику.
А ще завжди варто мати під рукою рецепти улюблених лінивих вареничків – це свято, яке можна собі влаштовувати кожного дня.