У цього пляцка багато назв – "Смерекова хата", "Монастирська хата", – але його дивовижний смак завжди залишається незмінним. Це саме той десерт, за який господинь розхвалюють ще довго після застілля, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт.

Як приготувати пляцок "Дрова під снігом"?

Час : 2 години + кілька годин на просочування

: 2 години + кілька годин на просочування Порцій: 10

Інгредієнти:

– 370 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани;

– вишні у власному соку;

для крему крем:

– 1 кілограм сметани;

– 150 грамів цукрової пудри;

– пачка ванільного цукру;

– згущувач для сметани.

Готуємо пляцок "Дрова під снігом": відео

Приготування:

З’єднайте масло з борошном і перетріть до стану дрібної крихти. Додайте сметану, замісіть м’яке тісто, сформуйте 15 кульок, загорніть у плівку й охолодіть 30 хвилин. Кожну кульку розкачайте у смужку за довжиною дека, викладіть ряд вишень, згорніть у рулет і защипніть краї. Викладіть трубочки на пергамент і випікайте при 200 градусах близько 25 хвилин до золотистості. Для крему збийте сметану з цукровою пудрою та загущувачем до ніжної консистенції. На тарілці змащеній кремом викладіть 5 трубочок, змастіть кремом, потім 4, 3, 2 і 1, формуючи "гірку". Обмастіть кремом з усіх боків і поставте в холодильник на 10 – 12 годин. Перед подачею посипте какао.

Ви також можете зробити сметанний крем зі згущеним молоком. Для цього збийте її у пропорції 1 до 2, але потурбуйтеся, щоб інгредієнти були кімнатної температури. Таким чином ваш десерт буде ще смачнішим та солодшим, підказує портал Shuba.

