Як приготувати печиво Сабле з апельсином: рецепт від Лізи Глінської

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась рецептом смачного французького печива – бретонського сабле. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Джерело: інстаграм Лізи Глінської
"Сабле" у перекладі з французької – "пісочний". Це тісто з якого готують пісочне печиво або використовують як основу для чізкейку чи тарта. За своєю структурою тісто ніжне і м'яке, а випічка з нього виходить хрусткою і розсипчастою.
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Бретонське сабле – це смачне печиво круглої форми, що випікається з пісочного тіста з додаванням апельсинової цедри, що надає йому додатковий шарм і аромат.
Бретонське сабле з апельсином
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 160 грамів вершкового масла 82% (розм'якшене);
– 150 грамів цукру;
– 80 грамів жовтків (4 шт.);
– 6 грамів розпушувача;
– цедра апельсина;
– сіль.
- Для приготування печива ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте апельсин, натріть цедру на грубій тертці.
- У чаші комбайну збийте масло, додайте цукор, жовтки, перемішайте.
- У мисці з'єднайте борошно з цедрою, додайте розпушувач, перекладіть у чашу комбайну з маслом, замісіть тісто до однорідної консистенції.
- Викладіть тісто між двох листів пергаменту, розкатайте, відправте в холодильник на 1-1,5 години, найкраще – на ніч.
- Розігрійте духовку до температури 165 градусів з конвекцією.
- Виріжте з тіста кола за допомогою форм-кілець (діаметром 8 сантиметрів), викладіть на деко разом з формами, відправте випікатись на 15-18 хвилин.
- Викладіть печиво з духовки, дістаньте з форм.
- Викладіть печиво на тарілку. Смачного!
Рецепт бретонського сабле від Лізи Глінської у відео: