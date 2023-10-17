24 канал підготував декілька варіантів простих замінників звичайного білого хліба, які ви зможете придбати чи не в кожному магазині.

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Чим замінити хліб у харчуванні

Перше на що ми радимо звернути увагу – цільнозерновий хліб. У його складі немає білого борошна, тільки цільнозернове. Така заміна буде не тільки корисною, а й логічною. Чудовим замінником хліба також стануть хлібці: рисові, цільнозернові чи гречані. Також у магазинах можна знайти пресовані хлібці з насіння льону, кунжуту чи соняшника.



Хлібці / Фото organic boosting

Їх легко перетворити на справжній витвір кулінарного мистецтва – змастіть крем-сиром, додайте авокадо чи курочку і трішки овочів. Готово!

На низькокалорійному харчуванні також часто заміняють хліб на лаваші чи тортильї.

Якщо ви вирішили повністю виключити мучне, навіть з цільного зерна – на допомогу прийдуть овочі та салати. Булочку до бургера можна замінити на половинки авокадо, а тостовий хліб у сендвічі на листя салату. Цікавим варіантом також будуть досить грубі кільця батату чи помідорів.



Чим замінити хліб / Фото the celiac scene

Насправді не потрібно боятися хліба, але якщо ви таки вирішили виключити його зі щоденного раціону – скористайтеся нашими порадами та оберіть той, який довподоби.

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