Вибір чималий на будь-який гаманець: чим замінити хліб у їжі, аби не гладшати

17 жовтня 2023, 12:36
Читать новость на русском

Ми впевнені, що ви хоч раз тай дотримувалися дієти, стрімко намагалися схуднути до тої, чи іншої дати. Першим продуктом, який зазвичай виключають зі свого раціону при дієті є хліб. А от чим його замінити розповідаємо у матеріалі.

24 канал підготував декілька варіантів простих замінників звичайного білого хліба, які ви зможете придбати чи не в кожному магазині.

Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити

Чим замінити хліб у харчуванні

Перше на що ми радимо звернути увагу – цільнозерновий хліб. У його складі немає білого борошна, тільки цільнозернове. Така заміна буде не тільки корисною, а й логічною. Чудовим замінником хліба також стануть хлібці: рисові, цільнозернові чи гречані. Також у магазинах можна знайти пресовані хлібці з насіння льону, кунжуту чи соняшника.


Хлібці / Фото organic boosting

Їх легко перетворити на справжній витвір кулінарного мистецтва – змастіть крем-сиром, додайте авокадо чи курочку і трішки овочів. Готово!

На низькокалорійному харчуванні також часто заміняють хліб на лаваші чи тортильї.

Якщо ви вирішили повністю виключити мучне, навіть з цільного зерна – на допомогу прийдуть овочі та салати. Булочку до бургера можна замінити на половинки авокадо, а тостовий хліб у сендвічі на листя салату. Цікавим варіантом також будуть досить грубі кільця батату чи помідорів.


Чим замінити хліб / Фото the celiac scene

Насправді не потрібно боятися хліба, але якщо ви таки вирішили виключити його зі щоденного раціону – скористайтеся нашими порадами та оберіть той, який довподоби.

Сподобалися поради? Спробуйте також приготувати домашню піту з тунцем.
Автор: Богданна Рибак