Українські кулінари створили неймовірний десерт Каринська. Хто його автори, з чого він складається та чому отримав таку назву – розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Євгена Клопотенка.
Хто створив Каринську?
Цей десерт створили зірковий український шеф Євген Клопотенко, Art Шеф-кондитер Мирослава Новосад та дослідник української кухні Всеволод Поліщук, інтервʼю з яким буде цікаво почитати кожному.
Створили десерт, який об’єднує смак, історію й сенс. Ми хочемо, щоб завдяки цьому десерту ви дізналися про ще одну видатну українку. І мали альтернативу, коли замовляєте в закладі солоденьке,
– написав Клопотенко.
Хто така Варвара Каринська?
Це видатна українська балерина, яка стала першою українкою, яка отримала "Оскар" за внесок у балет. До речі, вона стала й першою жінкою, яка отримала цю нагороду, розповідає портал "Українська спадщина". Автори десерту прагнули відзначити її досягнення та вшанувати спадщину?
Ніжно і вишукано, як сам балет / Фото з фейсбуку Євгена Клопотенка
Чому цей десерт – особливий?
Унікальність цього десерту полягає у поєднанні гречки та вишні – інгредієнтів, які знайомі кожному українцеві. Ніжності йому додає вершковий крем на основі сметани та меду.
Якщо маєте сміливість та бажання доторкнутися до мистецтва – рецепт "Кринської" є на сайті Євгена Клопотенка.
