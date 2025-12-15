Чудова новина в тому, що з цією проблемою можна впоратися без пінцетів і зайвих нервів, інформує 24 Канал з посиланням на Іnteria. Є кілька корисних лайфхаків, з якими ви позбудетеся кісточок, а риба збереже свій найкращий вигляд.

Цікаво Як приготувати справжні різдвяні пампухи: простий рецепт, з яким все буде ідеально

Як легко видалити кісточки?

Ви можете видалити кістки двома способами: вручну за допомогою маленького ножа або "розм’якшити" їх. Перший спосіб трудомісткий і може призвести до розвалу риби. Найкраще рішення – обробка риби лимонним соком.

Смачно і без кісточок / Фото Unsplash

Ретельно натріть промиті філе лимонним соком і поставте в холодильник на ніч. Через кілька годин кістки повинні розм’якнути настільки, що стануть менш помітними.

Ще один метод, який варто розглянути, – це використання оцтового розсолу. Залийте рибу оцтовим розсолом (1 склянка оцту на 4 – 5 склянок води та спецій). Потім поставте суміш у холодильник.

Як довго можна зберігати оселедець в олії та оцті?

Оселедець в оцті чи олії, можна зберігати в холодильнику 3-4 тижні, пише Рysznosci. Однак пам’ятайте, що чим довше філе оселедця чекає на вживання, тим більша ймовірність того, що його смак буде насиченішим.

Також варто врахувати реальність відключення світла – це впливатиме на свіжість риби. Тому краще не маринувати оселедець на дуже тривалий час.

Що цікавого приготувати?