Трішки борошна, води, молока, яйце і олія, дрібка солі і цукру – готувати млинці дуже просто. Їх так люблять діти та обожнюють дорослі. Проте інколи під час смаження вони розвалюються або виходять з грудочками. Розповідаємо, у чому ж може бути причина.

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Що пішло не так

Зазвичай причина невдачі ховається у консистенції тіста. Воно повинно трохи нагадувати сметану. Більш тонке тісто — це простий спосіб отримати вафлі, а не млинці. Після смаження млинці потрібно складати один на одного – завдяки цьому вони будуть добре зволожені.

Тісто для млинців не повинно бути дуже рідким, також не забудьте налити в нього трохи олії.

Чудовий сніданок / Фото unsplash

Як потрібно смажити

Як посмажити млинці, щоб не пересушити їх? Головне – встановити досить сильний вогонь. Після того, як ви налили частину тіста на сковороду, вправним рухом добре розподіліть тісто по сковороді.

Яку сковороду вибрати для смаження млинців?

Млинці смажать на тонкій сковороді, призначеній спеціально для цієї страви. Трохи товстіші та менш підсохлі млинці чудово вийдуть на традиційній чавунній сковороді.

Чи варто перевертати млинці кілька разів?

Ефектно виглядає підкидання млинців у повітрі, але це не обов’язково. Краще не перевертати млинець нескінченно з одного боку на інший. Такий підхід може призвести до пересихання.

Саме смаження не повинно бути занадто тривалим процесом. При великому вогні потрібно кілька хвилин, щоб млинець "схопив" колір з двох сторін і не висох.

Як приготувати ідеальні млинці

Є кілька простих правил:

Тісто має бути злегка густої консистенції.

Влийте в тісто трохи олії.

При необхідності під час смаження додайте на сковороду трохи олії.

Під час смаження млинці не можна перевертати без потреби.

Смаження не має тривати довго та повинно відбуватися на досить сильному вогні.

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