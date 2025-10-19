Сирні палички – це ідеальний снек, який підійде під будь-яку ситуацію. Серіал, книжка чи інше дозвілля стануть куди кращими з улюбленим перекусом, який 24 Канал пропонує приготувати за рецептом Cookpad.
Читайте також Готуєте на всю зиму – а зʼїдять за один вечір: як закрити баклажани як гриби
Як легко приготувати сирні палички?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів листкового тіста;
– 1 яйце;
– 100 грамів твердого сиру;
– кунжут.
Приготування:
- Розморозьте листкове тісто й розділіть його на три частини.
- Яйце змішайте з ложкою води, а сир натріть на дрібній тертці.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, а деко застеліть пергаментним папером.
- Розкачайте тісто, але не надто тонко. На одну його половину викладіть натертий сир, а другою половиною накрийте зверху.
- Наріжте смужки завширшки приблизно 2 – 2,5 сантиметри, потім акуратно скрутіть їх спіральками.
- Викладіть палички на деко, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
- Випікайте близько 20 хвилин, доки палички не стануть рум’яними й хрусткими.
- Подавайте з улюбленим соусом.
А ще вам може сподобатися рецепт бюджетних сирних паличок, яким на своєму ютуб-каналі поділилася Лілія Цвіт.
Чим ще насолодитися у вихідні?
До гарячих напоїв гарно смакуватимуть смажені пиріжечки у пудрі.
З нутеллою або іншими додатками вони смакують просто неймовірно.