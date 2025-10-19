Сирні палички – це ідеальний снек, який підійде під будь-яку ситуацію. Серіал, книжка чи інше дозвілля стануть куди кращими з улюбленим перекусом, який 24 Канал пропонує приготувати за рецептом Cookpad.

Як легко приготувати сирні палички?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів листкового тіста;

– 1 яйце;

– 100 грамів твердого сиру;

– кунжут.

Приготування:

Розморозьте листкове тісто й розділіть його на три частини. Яйце змішайте з ложкою води, а сир натріть на дрібній тертці. Розігрійте духовку до 200 градусів, а деко застеліть пергаментним папером. Розкачайте тісто, але не надто тонко. На одну його половину викладіть натертий сир, а другою половиною накрийте зверху. Наріжте смужки завширшки приблизно 2 – 2,5 сантиметри, потім акуратно скрутіть їх спіральками. Викладіть палички на деко, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом. Випікайте близько 20 хвилин, доки палички не стануть рум’яними й хрусткими. Подавайте з улюбленим соусом.

