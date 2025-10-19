Сирні палички – це ідеальний снек, який підійде під будь-яку ситуацію. Серіал, книжка чи інше дозвілля стануть куди кращими з улюбленим перекусом, який 24 Канал пропонує приготувати за рецептом Cookpad.

Як легко приготувати сирні палички?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів листкового тіста;
– 1 яйце;
– 100 грамів твердого сиру;
– кунжут.

Приготування:

  1. Розморозьте листкове тісто й розділіть його на три частини.
  2. Яйце змішайте з ложкою води, а сир натріть на дрібній тертці.
  3. Розігрійте духовку до 200 градусів, а деко застеліть пергаментним папером.
  4. Розкачайте тісто, але не надто тонко. На одну його половину викладіть натертий сир, а другою половиною накрийте зверху.
  5. Наріжте смужки завширшки приблизно 2 – 2,5 сантиметри, потім акуратно скрутіть їх спіральками.
  6. Викладіть палички на деко, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
  7. Випікайте близько 20 хвилин, доки палички не стануть рум’яними й хрусткими.
  8. Подавайте з улюбленим соусом.

Чим ще насолодитися у вихідні?

